Тренажеры и скалодром: в рижской школе появился спорткомплекс почти за миллион евро
Во вторник, 13 октября, в Рижской польской средней школе Иты Козакевич на улице Ницгалес, 15, открыли современный спортивный комплекс под открытым небом. Проект реализован при поддержке Рижского самоуправления и фонда Яна Ольшевского "Помощь полякам на Востоке".
По словам вице-мэра Риги Эдвардса Ратниекса, общая стоимость проекта составила около 916 523 евро. Из этой суммы 833 125 евро предоставил фонд, еще 83 525 евро выделило Рижское самоуправление.
"В последние годы мы целенаправленно развиваем спортивную инфраструктуру в образовательных учреждениях Риги, чтобы она соответствовала современным требованиям. От имени города благодарим фонд Яна Ольшевского, благодаря финансовой поддержке которого создана многофункциональная спортивная площадка под открытым небом. На ней оборудованы место для прыжков в длину, беговая дорожка, зона уличных тренажеров и боулдеринга - скалолазания по невысокой стене без использования страховочных веревок, а также площадки для гимнастики и игр детей дошкольного возраста", - сообщил Ратниекс.
"Открытие обновленного спортивно-досугового комплекса при Рижской польской средней школе Иты Козакевич - важное событие не только для учеников и учителей, но и для всей польской общины Латвии. Эти инвестиции показывают, что инфраструктура, служащая потребностям поляков за рубежом, - это не только здания и оборудование, но и реальная среда, необходимая для развития молодого поколения, укрепления общины и сохранения польского присутствия в Риге.
Мы рады, что благодаря сотрудничеству Министерства иностранных дел Польши, фонда, Рижского самоуправления и школы удалось создать современное, безопасное и функциональное пространство, которое будет служить ученикам долгие годы", - отметил председатель правления фонда Яна Ольшевского "Помощь полякам на Востоке" Миколай Фалковский.
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"Этот год особенный для нашей школы, поскольку мы отмечаем 35-летие. От всего сердца благодарим Министерство иностранных дел Польши и Рижское самоуправление за доверие и финансовую поддержку. Благодаря этому партнерству в юбилейный год мы можем создать долговременную ценность для будущих поколений учеников", - заявила исполняющая обязанности директора Рижской польской средней школы Иты Козакевич Кристине Барковска.
Школа была основана в 1991 году. В ее состав входят дошкольное учреждение, основная школа и средняя школа. В настоящее время здесь учатся 441 ребенок.