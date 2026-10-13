Тренажеры и скалодром: в рижской школе появился спорткомплекс почти за миллион евро

"Открытие обновленного спортивно-досугового комплекса при Рижской польской средней школе Иты Козакевич - важное событие не только для учеников и учителей, но и для всей польской общины Латвии. Эти инвестиции показывают, что инфраструктура, служащая потребностям поляков за рубежом, - это не только здания и оборудование, но и реальная среда, необходимая для развития молодого поколения, укрепления общины и сохранения польского присутствия в Риге.