Путепровод открывается: грузовое движение на Кундзиньсалу переводят на новые маршруты
С 1 ноября этого года для движения транспорта на территорию Рижского порта на Кундзиньсале и обратно откроются новая транспортная эстакада, соединяющая улицу Твайка с Кундзиньсалой, а также новый контрольно-пропускной пункт порта по адресу: улица Уриекстес, 42.
С открытием новой инфраструктуры с 1 ноября грузовой автотранспорт сможет въезжать на территорию порта на Кундзиньсале и выезжать с нее двумя способами – по новой транспортной эстакаде через контрольно-пропускной пункт на улице Уриекстес, 42 (Delta 17), а также, как и прежде, через контрольно-пропускной пункт на улице Уриекстес, 9 (Delta 1). Оба пункта будут работать круглосуточно.
Такой порядок движения сохранится до конца этого года. С 1 января 2027 года контрольно-пропускной пункт Delta 1 на улице Уриекстес, 9 будет закрыт для движения транспорта на Кундзиньсалу. С нового года движение грузового транспорта к портовым терминалам на Кундзиньсале и обратно будет организовано исключительно по новой транспортной эстакаде через контрольно-пропускной пункт Delta 17.
С 1 ноября сотрудники расположенных на острове портовых терминалов смогут добираться до промышленной территории Кундзиньсалы как по новой транспортной эстакаде, так и по прежнему мосту со стороны улицы Аптиекас через контрольно-пропускной пункт по адресу: 3-я линия Кундзиньсалы, 36 (Delta 3). Этот пункт будет открыт по рабочим дням с 6:00 до 20:00. Кроме того, по предварительному согласованию с Портовой полицией через Delta 3 будет организован доступ к строительным объектам на территории Кундзиньсалы.
Новая эстакада будет свободно доступна и жителям близлежащих районов. На ней оборудована дополнительная полоса для поворота автомобилей в сторону жилого района Кундзиньсалы и выезда из него. Также построена освещенная пешеходная и велосипедная дорожка со специальной горизонтальной разметкой для бегунов. Для доступа пешеходов и велосипедистов на эстакаду оборудованы три подъемника с лестницами – один со стороны улицы Твайка и два на Кундзиньсале. Это обеспечит доступ как со стороны жилого района, так и с территории порта. При этом жители, как и прежде, смогут пользоваться мостом со стороны улицы Аптиекас, чтобы добраться до жилого района Кундзиньсалы.
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Перевозчикам грузов следует учитывать, что, пока на Кундзиньсале продолжается строительство новой инфраструктуры пограничного контроля, Государственная пограничная охрана, Таможенное управление Службы государственных доходов (VID) и Продовольственно-ветеринарная служба и после 1 ноября продолжат работать по прежнему адресу – улица Уриекстес, 16. Здесь будут проводиться процедуры пограничного и таможенного контроля, а также ветеринарный, фитосанитарный контроль грузов, проверки безопасности пищевых продуктов, безопасности, качества и классификации непродовольственных товаров.
На улицу Уриекстес, 16 грузоперевозчикам также необходимо будет направлять транспортные средства в тех случаях, когда при оформлении таможенной процедуры товары требуется предъявить таможенному органу или когда они подлежат таможенному контролю. В свою очередь, контроль грузов, перевозимых автомобильным транспортом, на наличие ионизирующего излучения будет осуществляться по адресу: улица Уриекстес, 42.
Заявки на въезд грузового автотранспорта и посещение территорий Рижского порта по-прежнему необходимо будет подавать через электронную систему заказа пропусков порта OKS.