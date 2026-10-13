Путепровод открывается: грузовое движение на Кундзиньсалу переводят на новые маршруты

Новая эстакада будет свободно доступна и жителям близлежащих районов. На ней оборудована дополнительная полоса для поворота автомобилей в сторону жилого района Кундзиньсалы и выезда из него. Также построена освещенная пешеходная и велосипедная дорожка со специальной горизонтальной разметкой для бегунов. Для доступа пешеходов и велосипедистов на эстакаду оборудованы три подъемника с лестницами – один со стороны улицы Твайка и два на Кундзиньсале. Это обеспечит доступ как со стороны жилого района, так и с территории порта. При этом жители, как и прежде, смогут пользоваться мостом со стороны улицы Аптиекас, чтобы добраться до жилого района Кундзиньсалы.