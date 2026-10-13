В Лиепае спасателям пришлось разбить окно, чтобы попасть к плачущему ребенку, - мать не открывала дверь
В Лиепае экстренные службы приехали по сообщению об употреблении алкоголя в присутствии детей в одной из квартир. Когда женщина отказалась открыть дверь, спасателям пришлось искать альтернативные варианты.
В понедельник, 12 октября, около 20:13 в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир Лиепаи женщина, возможно, употребляет алкоголь в присутствии детей. Прибывшие на место сотрудники полиции услышали плач ребенка, однако женщина не стала открывать дверь. Связаться с родственниками также не удалось, поэтому на помощь вызвали пожарных и спасателей.
С помощью автолестницы спасатели добрались до балкона квартиры и попытались уговорить женщину открыть дверь. Однако она, держа ребенка на руках, кричала, что не собирается этого делать. Чтобы попасть внутрь, спасателям пришлось разбить окно.
По поведению женщины можно было предположить, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения, однако пройти проверку на алкоголь она отказалась. Медики осмотрели мальчика примерно годовалого возраста и подтвердили, что с его здоровьем все в порядке. После этого ребенка передали родственнице.
Полиция выяснила, что соседи раньше не замечали проблем в этой семье. Однако родственники подтвердили, что у женщины есть проблемы с алкоголем. В квартире был порядок, у детей имелись отдельные комнаты, однако возле раковины находились бутылки из-под алкоголя. В связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по уходу за ребенком начат административный процесс. О случившемся также сообщили в сиротский суд и социальную службу.