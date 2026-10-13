В Лиепае спасателям пришлось разбить окно, чтобы попасть к плачущему ребенку, - мать не открывала дверь

Полиция выяснила, что соседи раньше не замечали проблем в этой семье. Однако родственники подтвердили, что у женщины есть проблемы с алкоголем. В квартире был порядок, у детей имелись отдельные комнаты, однако возле раковины находились бутылки из-под алкоголя. В связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по уходу за ребенком начат административный процесс. О случившемся также сообщили в сиротский суд и социальную службу.