В Латвии стали меньше покупать газеты и журналы - что придумали власти

В то же время обязанность обеспечивать размещение и продажу прессы будет распространяться только на розничных торговцев, чей нетто-оборот за финансовый год превышает 100 млн евро. Обязанность вступит в силу после получения письменного запроса от распространителя прессы и будет распространяться на те торговые точки, площадь зала которых составляет не менее 300 квадратных метров в городах государственного значения или не менее 60 квадратных метров на других территориях.