В Латвии стали меньше покупать газеты и журналы - что придумали власти
Крупных розничных торговцев продуктами питания планируют обязать обеспечивать в своих магазинах также размещение и продажу газет и журналов, свидетельствуют подготовленные Министерством экономики поправки к закону о прессе и других средствах массовой информации.
Цель поправок - обеспечить обществу возможность приобретать печатные издания в торговых точках на достаточно обширной территории Латвии, тем самым способствуя эффективной реализации закрепленного в 100-й статье Конституции права на свободное получение информации и плюрализму СМИ.
По данным отрасли за 2014-2025 годы, динамика торговли печатными изданиями ухудшается. Количество экземпляров, проданных в торговых точках, за этот период сократилось на 71,7%, а число подписчиков - на 31,5%. Сокращение физических мест приобретения прессы наиболее заметно затронуло почтовые отделения, киоски и автозаправочные станции.
В то же время обязанность обеспечивать размещение и продажу прессы будет распространяться только на розничных торговцев, чей нетто-оборот за финансовый год превышает 100 млн евро. Обязанность вступит в силу после получения письменного запроса от распространителя прессы и будет распространяться на те торговые точки, площадь зала которых составляет не менее 300 квадратных метров в городах государственного значения или не менее 60 квадратных метров на других территориях.
По данным Министерства экономики, такой набор критериев охватывает шесть предприятий и 734 торговые точки, обеспечивая, что в радиусе 20 километров печатная пресса будет доступна 96,6% жителей Латвии. Обязанность не будет распространяться на малые и средние предприятия, а также на автозаправочные станции.
Надзор за выполнением требований будет осуществлять Центр защиты прав потребителей. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по размещению и продаже прессы для юридических лиц предусмотрено предупреждение или штраф от 100 до 2000 штрафных единиц, то есть от 500 до 10 000 евро.
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Поправки переданы на согласование министерствам и другим сторонам.