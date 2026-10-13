"Ради 15 евро люди мерзнут в квартирах": в Латвии одним нужно тепло, другие боятся счетов
С приходом осеннего похолодания в Латвии вновь разгорелись споры о начале отопительного сезона. Одни жители жалуются на холод в квартирах, сырость и плесень, другие считают, что торопиться с включением отопления не стоит из-за дополнительных расходов.
В социальной сети Threads широкий отклик вызвал эмоциональный пост одной из жительниц Латвии, возмущенной тем, что людям приходится мерзнуть в собственных домах. "С каких это пор для жителей Латвии стало нормальным жить в сырости, мерзнуть, разводить плесень, находиться в помещениях, где не сохнут белье и полотенца?" - написала автор публикации.
Она вспоминает времена, когда батареи в квартирах были настолько горячими, что окна приходилось держать открытыми почти круглосуточно. Теперь же, по ее мнению, чрезмерная экономия привела к тому, что люди вынуждены мерзнуть у себя дома.
"Теперь у всех какой-то режим экономии ради этих 15 евро в месяц, зато сколько потом потратят на электричество, самостоятельно обогревая квартиру. Уж лучше бы эта сумма уходила на отопление, чем так издеваться над людьми. Дети после душа и ванны совсем замерзшие", - возмущается женщина.
Однако в комментариях быстро выяснилось, что включение отопления обходится далеко не всем в дополнительные 15 евро.
"Да, для меня это были бы 15 евро - отремонтированный дом, распределители тепла. А для моей бабушки это будет 100 евро. Чувствуете разницу? Один и тот же город", - отметила одна из участниц обсуждения.
Другая женщина рассказала, что ежемесячный выравненный платеж за газовое отопление в ее семье уже вырос на 35 евро. Несмотря на это, отопление пришлось включить, поскольку влажность в квартире стала доставлять серьезные неудобства.
Впрочем, не все считают, что отопительный сезон нужно начинать как можно раньше. Жительница Гризинькалнса рассказала, что живет в старом доме с деревянными окнами, однако сырости в квартире нет, а отопление пока не требуется. "Лучше пусть будет немного прохладнее, чем потом изнывать от жары и не иметь возможности нормально спать ночью. Одежда тоже хорошо сохнет", - написала она.
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Другие участники дискуссии советуют использовать электрические обогреватели или осушители воздуха. Но и эти решения не бесплатны: они увеличивают расход электроэнергии, а значит, могут привести к дополнительным затратам.
В Риге начали подключать отопление
Обсуждение совпало с началом отопительного сезона в Риге. Предприятие Rīgas namu pārvaldnieks сообщило, что с понедельника, 12 октября, в обслуживаемых им домах с центральным отоплением начнется поэтапное подключение тепла. Завершить процесс планируется к 14 октября.
При этом владельцы квартир могут договориться о более раннем или позднем подключении отопления в своем доме.
В компании также пояснили, что современные тепловые узлы способны автоматически подстраиваться под погодные условия. В домах под управлением Rīgas namu pārvaldnieks, когда температура воздуха на улице превышает +12 градусов, отопление отключается автоматически. Это позволяет не платить за тепло, в котором нет необходимости.
Тарифы на тепло продолжают расти
Опасения жителей по поводу расходов на отопление небезосновательны. Согласно данным Комиссии по регулированию общественных услуг, в октябре повышение тарифов на теплоэнергию было утверждено для 39 регулируемых предприятий, а снижение - для пяти.
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В среднем по сравнению с сентябрем тарифы на теплоэнергию выросли на 7,78%.
Таким образом, начало отопительного сезона для жителей Латвии становится непростым выбором: одни опасаются сырости, плесени и холода в квартирах, другие стараются отложить включение отопления, чтобы не увеличивать и без того растущие расходы.