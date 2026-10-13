"Ради 15 евро люди мерзнут в квартирах": в Латвии одним нужно тепло, другие боятся счетов

Впрочем, не все считают, что отопительный сезон нужно начинать как можно раньше. Жительница Гризинькалнса рассказала, что живет в старом доме с деревянными окнами, однако сырости в квартире нет, а отопление пока не требуется. "Лучше пусть будет немного прохладнее, чем потом изнывать от жары и не иметь возможности нормально спать ночью. Одежда тоже хорошо сохнет", - написала она.