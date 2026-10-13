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В Латвии
Сегодня 18:04
Дождь придет с запада: какая погода ждет Латвию в среду
В среду во многих регионах Латвии ожидается небольшой дождь, прогнозируют синоптики.
Ночью на большей части территории страны дождя не будет, а температура воздуха при слабом и умеренном южном ветре опустится до +1...+9 градусов. Местами возможен туман. Днем будет дуть слабый и умеренный южный ветер, который в Курземе сменится на западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха во второй половине дня составит +8...+13 градусов.
В Риге ночь пройдет без осадков, днем ожидается небольшой дождь, немного усилится южный ветер. Температура воздуха в столице составит от +7 градусов ночью до +10 градусов днем.