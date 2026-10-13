Дождь придет с запада: какая погода ждет Латвию в среду

Ночью на большей части территории страны дождя не будет, а температура воздуха при слабом и умеренном южном ветре опустится до +1...+9 градусов. Местами возможен туман. Днем будет дуть слабый и умеренный южный ветер, который в Курземе сменится на западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха во второй половине дня составит +8...+13 градусов.