Они считают каждый евро: Ziedot.lv рассказывает о семьях на грани выживания

Помощь требуется и матери из Даугавпилса, которая одна воспитывает семерых детей и работает продавцом в продуктовом магазине. Ее зарплаты не хватает, чтобы покрыть все потребности семьи. Шестеро детей учатся в школе, а среди основных расходов - продукты, школьные принадлежности, очки и медицинская помощь. Ситуацию осложняет и жилищный вопрос: владелец квартиры решил продать жилье, поэтому семье приходится искать новое место для проживания и откладывать деньги на залог за аренду. При этом необходимо продолжать оплачивать коммунальные счета.