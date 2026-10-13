Они считают каждый евро: Ziedot.lv рассказывает о семьях на грани выживания
Перед зимой некоторым семьям в Латвии не хватает денег даже на отопление и продукты. Среди тех, кому нужна помощь, - одинокие пенсионеры, родители семерых детей и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью. Благотворительная организация Ziedot.lv призывает жителей поддержать тех, кому особенно тяжело.
Благотворительная организация Ziedot.lv призывает жителей Латвии поддержать малоимущие семьи перед наступлением зимы. Людям не хватает денег на топливо для отопления, продукты, школьные принадлежности и мебель. Ziedot.lv все чаще сталкивается с семьями, для которых поддержка окружающих становится единственной возможностью справиться с повседневными трудностями. Особенно тревожная ситуация складывается в семьях с одним родителем и среди одиноких пожилых людей.
Каждую неделю за помощью обращаются малоимущие и нуждающиеся семьи, пенсионеры и родители, которые в одиночку воспитывают детей. Они просят средства на продукты, топливные брикеты, дрова, мебель и другие необходимые вещи. В сентябре многие семьи искали деньги на школьные рюкзаки и учебные принадлежности, а с началом отопительного сезона на первый план вышли опасения по поводу оплаты отопления и коммунальных услуг.
Среди тех, кому нужна поддержка, - одинокая пенсионерка из Царникавской волости. На покупку топливных брикетов на осенне-зимний сезон ей необходимо 575 евро. Ее доходов не хватает даже на самое необходимое. Кроме того, в 2022 году часть ее дома сгорела во время пожара.
Еще одна история - женщина из Елгавы, которая одна заботится о детях в возрасте 17 и 27 лет, имеющих инвалидность. На покупку древесных брикетов для отопления зимой семье необходимо 450 евро. Как отмечает Ziedot.lv, муниципальную поддержку семья не получает по формальным причинам.
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Помощь требуется и матери из Даугавпилса, которая одна воспитывает семерых детей и работает продавцом в продуктовом магазине. Ее зарплаты не хватает, чтобы покрыть все потребности семьи. Шестеро детей учатся в школе, а среди основных расходов - продукты, школьные принадлежности, очки и медицинская помощь. Ситуацию осложняет и жилищный вопрос: владелец квартиры решил продать жилье, поэтому семье приходится искать новое место для проживания и откладывать деньги на залог за аренду. При этом необходимо продолжать оплачивать коммунальные счета.
В Риге одна из семей нуждается в трехъярусной кровати, чтобы обеспечить детям подходящие спальные места в небольшой квартире. Мать воспитывает семерых детей школьного возраста и ждет восьмого ребенка.
Руководитель Ziedot.lv Рута Диманта подчеркивает, что за каждой просьбой о помощи стоит эмоционально тяжелое решение - публично рассказать о финансовых трудностях семьи и проблемах со здоровьем ребенка. Особенно сложно, когда такие истории распространяются в социальных сетях и становятся предметом широкого обсуждения.
"Мы очень ценим сочувствие общества, однако просьба о помощи не должна становиться еще одним испытанием для семей, которым и без того приходится тяжело", - отмечает Диманта.
Поддержать семьи можно на портале Ziedot.lv/gimenes, воспользовавшись интернет-банком или банковской картой. Также пожертвование можно перечислить через отделение банка на счет фонда Ziedot.lv, указав назначение платежа "Nabadzīgām ģimenēm ar bērniem" ("Малоимущим семьям с детьми").
Организация подчеркивает, что не удерживает из пожертвований комиссионные или посреднические сборы: все перечисленные средства направляются на заявленные цели. Административные расходы также не покрываются за счет пожертвований.
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Ziedot.lv помогает семьям, оказавшимся в трудной ситуации, уже 20 лет.