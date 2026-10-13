Где в Риге живется лучше всего: назван район с самым высоким качеством жизни
В одном из районов Риги живется заметно лучше, чем в остальных, - именно он получил самую высокую оценку жителей. Что на самом деле делает жизнь в столице комфортной и какие проблемы продолжают раздражать рижан? Новый опрос раскрыл любопытные подробности.
Согласно результатам опроса, проведенного компанией Latvijas Fakti, в этом году индекс качества городской среды Риги достиг 72 баллов из 100 возможных. Это самый высокий показатель с начала измерений в 2019 году. За год индекс вырос на 2,9 процентного пункта, что свидетельствует о том, что более двух третей рижан удовлетворены различными аспектами качества жизни, которые оценивались в ходе исследования. Результаты опроса также указывают на положительную тенденцию в отношении жителей к происходящему в городе: оценки улучшились по трем четвертям исследуемых показателей.
В этом году самый высокий индекс качества жизни зафиксирован в Межапарке - 84,2 балла. Далее следуют Дрейлини, Милгравис, Биерини, Берги, Чиекуркалнс, Скансте, Торнякалнс, Иманта, Дзирциемс, Старый город и Браса. При расчете индекса учитывались ответы респондентов на вопросы о ситуации в их районах по 16 различным направлениям. По сравнению с опросом 2025 года оценки улучшились по большинству показателей.
В целом с 2021 года оценка работы самоуправления со стороны рижан существенно не изменилась. Жизнью и работой в Риге довольны 85% опрошенных. Неизменно высокой остается и степень привязанности жителей к своему городу и району: 71% рижан ощущают принадлежность к району, в котором живут, а 69% - к Риге в целом.
Председатель комитета по городскому развитию Рижской думы Эдгарс Бергхолцс положительно оценивает результаты опроса.
"Жители все лучше оценивают условия жизни в Риге, и это подтверждается самым высоким за последние семь лет индексом качества городской среды, достигнутым в этом году. Особенно радует существенный прогресс в оценке деловой активности в районах: за год показатель вырос на 10 процентных пунктов. Положительно следует оценить и растущее желание рижан участвовать в планировании развития города. Вместе с тем есть сферы, в которых необходимо активизировать работу, поскольку оценки жителей по-прежнему остаются низкими. Среди них - доступность жилья, реновация зданий и благоустройство внутренних дворов", - отметил он.
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Оценивая положительные изменения в Риге за последний год, рижане и в этом году чаще всего отмечали улучшение транспортной инфраструктуры и ремонт улиц. Об этом сообщили 60% опрошенных. Также положительно оценивались велосипедная инфраструктура, благоустройство парков и зеленых зон, озеленение, мероприятия и праздники, а также строительство и ремонт мостов и путепроводов. При этом 55% респондентов назвали качество транспортной инфраструктуры актуальной проблемой, которую необходимо продолжать решать.
За год выросла удовлетворенность качеством пешеходной инфраструктуры, включая тротуары, дорожки и пешеходные переходы. Положительно ее оценивают 67% рижан - на 5 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Улучшились и оценки возможностей передвижения на велосипеде: среди велосипедистов ими довольны 72%, что на 8 процентных пунктов больше, чем в предыдущем опросе. Одновременно увеличилось число тех, кто регулярно ездит на велосипеде: не реже одного раза в неделю это делают 23% опрошенных, на 4 процентных пункта больше, чем год назад.
Среди конкретных аспектов качества жизни выше всего жители оценили личную безопасность и безопасность своего жилья - ими довольны 85% респондентов. Безопасность в своем районе положительно оценивают 79% жителей, что на 6 процентных пунктов больше, чем в прошлом году.
В целом рижане высоко оценивают качество окружающей среды в своих районах. Уровнем шума в ночное время довольны 82% опрошенных, что на 8 процентных пунктов больше, чем годом ранее, а в дневное время - 77% (+5 процентных пунктов). Также выросла удовлетворенность чистотой территории и качеством воздуха: положительную оценку этим показателям дали 80% респондентов.
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Высокие оценки получили и природные зоны, и общественные пространства в районах. Количеством и качеством зеленых зон, парков и скверов довольны 84% опрошенных - на 4 процентных пункта больше, чем год назад. Благоустройство общественных пространств для отдыха положительно оценивают 76% жителей (+5 процентных пунктов). Столько же респондентов (+6 процентных пунктов) положительно оценили их удобство для повседневных нужд.
Выросла удовлетворенность рижан возможностями в сфере образования и спорта. Возможностями дополнительного образования и любительского творчества в учебных заведениях довольны 81% опрошенных, что на 6 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Доступность общих образовательных услуг муниципалитета положительно оценивают 74% жителей. Возможности для занятий спортом и активного отдыха в своем районе положительно оценивают 75% респондентов. За год этот показатель вырос на 7 процентных пунктов.
Наибольший прогресс в этом году зафиксирован в оценке деловой активности в районах: показатель вырос на 10 процентных пунктов, и теперь ее положительно оценивают 58% рижан. Улучшились также оценки доступности информации и возможностей участвовать в городских процессах - эти показатели достигли максимальных значений с 2019 года. Жители стали выше оценивать возможности участия в планировании развития города и принятии решений. Кроме того, все больше рижан участвуют в общественной жизни своих районов.
Данные опроса показывают, что в рабочие дни основными способами передвижения по Риге по-прежнему остаются личный автомобиль и общественный транспорт. Не реже одного раза в неделю автомобилем пользуются 61% опрошенных. В рабочие дни он является основным средством передвижения для 42% рижан. Общественным транспортом не реже раза в неделю пользуются 54% жителей, а для 41% он остается главным способом передвижения в будни.
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Доступность и качество общественного транспорта положительно оценивают более трех четвертей опрошенных. В то же время 8% респондентов считают, что маршруты общественного транспорта, расписание движения и ночное сообщение должны стать приоритетными вопросами для решения со стороны самоуправления.