Где в Риге живется лучше всего: назван район с самым высоким качеством жизни

"Жители все лучше оценивают условия жизни в Риге, и это подтверждается самым высоким за последние семь лет индексом качества городской среды, достигнутым в этом году. Особенно радует существенный прогресс в оценке деловой активности в районах: за год показатель вырос на 10 процентных пунктов. Положительно следует оценить и растущее желание рижан участвовать в планировании развития города. Вместе с тем есть сферы, в которых необходимо активизировать работу, поскольку оценки жителей по-прежнему остаются низкими. Среди них - доступность жилья, реновация зданий и благоустройство внутренних дворов", - отметил он.