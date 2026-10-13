Президент обнаружил существенные недостатки в законе об административной ответственности

Закон об административной ответственности уже предусматривает право потерпевших и свидетелей не давать показания против себя и близких родственников, а также лиц, с которыми они совместно проживают и ведут общее хозяйство. Поправки прямо распространяют эти гарантии на партнеров и устанавливают ограничения на их участие в качестве защитников или представителей в определенных случаях.