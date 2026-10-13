Президент обнаружил существенные недостатки в законе об административной ответственности
Президент Эдгар Ринкевич направил Сейму на повторное рассмотрение принятые 8 октября поправки к закону об административной ответственности. Президент указывает, что при рассмотрении соответствующего законопроекта в третьем чтении на пленарном заседании Сейма не были поддержаны несколько предложений, которые до этого получили поддержку в ответственной за законопроект комиссии Сейма.
"Право Сейма принимать решение вопреки мнению ответственной комиссии, которая работала над законопроектом и подготовила к рассмотрению конкретные предложения, не подлежит сомнению. Это вопрос концептуального решения Сейма. Однако на этот раз в результате такого голосования был принят закон с существенными недостатками, для устранения которых необходимо повторное рассмотрение закона", - говорится в письме президента председателю Сейма Дайге Миерине.
Ринкевич обращает внимание на недостатки в переходных положениях, в которые включена норма, дублирующая уже действующую норму переходных положений, в то время как в другой норме содержится ссылка на поправки к закону об административной ответственности, которые Сейм в окончательном чтении не поддержал.
Президент призывает законодателя оценить, отвечает ли интересам государства и общества отказ от четкого регулирования уплаты штрафа в уменьшенном размере и способствует ли он достижению целей закона об административной ответственности.
Как сообщалось, 8 октября Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об административной ответственности, предоставляющие партнерам право не свидетельствовать друг против друга в суде.
Институт партнерства действует в Латвии с 1 июля 2024 года. Его правовое регулирование включено в ряд законов, обеспечивающих защиту личных, экономических и социальных интересов партнеров.
Согласно закону о нотариате, партнерство оформляется нотариальным актом, если двое совершеннолетних лично подтверждают наличие близких отношений, общего хозяйства и намерение заботиться и поддерживать друг друга. При этом партнерство не приравнивается к браку.
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Закон об административной ответственности уже предусматривает право потерпевших и свидетелей не давать показания против себя и близких родственников, а также лиц, с которыми они совместно проживают и ведут общее хозяйство. Поправки прямо распространяют эти гарантии на партнеров и устанавливают ограничения на их участие в качестве защитников или представителей в определенных случаях.
Хотя такие права и ограничения можно обосновать действующими нормами, их прямое закрепление в законе обеспечит более последовательное регулирование и эффективную защиту партнеров.