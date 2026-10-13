Семилетний мальчик в Литве подавился и умер - врачи не смогли его спасти

Представитель Службы неотложной медицинской помощи Литвы Томас Багдонас отмечает, что прежде всего необходимо оценить состояние пострадавшего. "Люди должны знать, как действовать, если кто-то подавился. Сначала нужно наблюдать за состоянием человека и попытаться с ним поговорить. Если он может отвечать, это означает, что инородное тело не полностью перекрыло дыхательные пути и воздух все еще может проходить через них. В такой ситуации человека нужно побуждать кашлять", - объяснил специалист.