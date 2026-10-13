Семилетний мальчик в Литве подавился и умер - врачи не смогли его спасти
В литовском городе Шяуляе произошла трагедия: семилетний мальчик, предположительно, подавился киви и потерял сознание. Вернувшись домой, мать обнаружила сына без сознания. Медикам удалось восстановить сердцебиение ребенка, однако спасти его жизнь не получилось.
По информации литовского телеканала TV3, несчастный случай, предположительно, произошел, когда ребенок находился дома без присмотра взрослых. Не исключено, что мальчик подавился, когда ел киви, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Для установления точной причины смерти и обстоятельств произошедшего начато досудебное расследование.
Вернувшись домой и увидев сына без сознания, мать немедленно вызвала скорую помощь. Мальчика экстренно доставили в больницу Шяуляя, где врачи начали реанимационные мероприятия. "В отделение детской интенсивной терапии доставили семилетнего ребенка без признаков жизни, который, предположительно, подавился. В ходе специализированных реанимационных мероприятий удалось восстановить сердцебиение", - рассказала телеканалу TV3 врач детской интенсивной терапии Гитана Бикова.
Однако состояние ребенка оставалось критическим, поэтому его перевезли в клинику Каунаса, где лечение продолжили специалисты интенсивной терапии. "В клинике Каунаса состояние ребенка было крайне тяжелым. Было сделано все возможное, использованы все доступные методы лечения, однако пришлось констатировать смерть пациента. К сожалению, спасти его жизнь не удалось", - сообщила заведующая отделением интенсивной терапии Илона Разлевиче.
Удушье может произойти как во время еды, так и во время игры
Медики подчеркивают, что случаи удушья из-за попадания инородного тела в дыхательные пути происходят нередко. В опасности могут оказаться как дети, так и взрослые. Особенно уязвимы маленькие дети: они могут подавиться не только едой, но и мелкими деталями игрушек или другими предметами.
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Специалисты напоминают, что при удушье решающее значение имеет реакция окружающих. Если инородное тело полностью перекрывает дыхательные пути, человек не может нормально дышать и без своевременной помощи может потерять сознание.
Представитель Службы неотложной медицинской помощи Литвы Томас Багдонас отмечает, что прежде всего необходимо оценить состояние пострадавшего. "Люди должны знать, как действовать, если кто-то подавился. Сначала нужно наблюдать за состоянием человека и попытаться с ним поговорить. Если он может отвечать, это означает, что инородное тело не полностью перекрыло дыхательные пути и воздух все еще может проходить через них. В такой ситуации человека нужно побуждать кашлять", - объяснил специалист.
Что делать, если ребенок подавился: рекомендации
Латвийская Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) также подчеркивает, что при удушье необходимо немедленно проверить, может ли пострадавший дышать, говорить и кашлять.
Если ребенок находится в сознании и может эффективно кашлять, нужно побуждать его продолжать кашлять. Это естественный защитный механизм организма, который помогает освободить дыхательные пути от инородного тела.
Если же ребенок больше не может говорить, дышать или активно кашлять, необходимо немедленно оказать первую помощь.
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Если подавился ребенок старше одного года, NMPD рекомендует действовать следующим образом:
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Встать за спиной ребенка. При необходимости опуститься на колени, чтобы занять удобное положение на уровне его роста.
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Наклонить верхнюю часть тела ребенка вперед и основанием ладони нанести пять толчков между лопатками.
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Если инородное тело не удалось удалить, применить прием Геймлиха: обхватить ребенка сзади, расположить кулак между пупком и грудиной и выполнить пять сильных толчков внутрь и вверх.
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При необходимости чередовать пять ударов между лопатками с пятью толчками в живот, пока инородное тело не выйдет или ребенок не потеряет сознание.
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Вызвать скорую помощь по номеру 113.
NMPD особо подчеркивает: после применения приема Геймлиха скорую помощь необходимо вызывать всегда, даже если кажется, что ребенок уже чувствует себя хорошо. Это важно, поскольку позднее состояние пострадавшего может ухудшиться.
Если ребенок потерял сознание, необходимо немедленно проверить его дыхание. Если он не дышит нормально, следует начать реанимационные мероприятия, соблюдая алгоритм, соответствующий возрасту ребенка, и выполнять указания диспетчера скорой помощи.