В Европе ожидается крайне необычная для середины октября погода
В середине октября в некоторых регионах Европы ожидается поздняя волна жары. Пока в Латвии сохранится типичная для осени погода, на юге континента температура воздуха может подняться до +30...+33 градусов.
По прогнозам синоптиков, с 13 по 17 октября особенно теплая погода ожидается на Пиренейском полуострове. Жара охватит южные и юго-восточные районы Португалии, а также центральные и юго-западные регионы Испании. В отдельных местах температура воздуха в тени, на высоте двух метров над землей, достигнет +30...+33 градусов. Под прямыми солнечными лучами и в городской застройке жара может ощущаться еще сильнее.
Причиной ожидаемой волны тепла станет область высокого атмосферного давления. Под ее влиянием на юге и юго-западе Европы, несмотря на середину осени, сохранится почти летняя погода.
По прогнозам, в отдельных регионах температура может превысить климатическую норму на 6-13 градусов.
Таким образом, юг Португалии и Испании в ближайшие дни станет одним из самых жарких регионов Европы. Там по-прежнему можно будет насладиться почти летней погодой и провести отпуск без туристических толп, характерных для разгара сезона.
В Латвии ситуация будет иной - возвращения жары не ожидается. Ночью температура воздуха составит +4...+12 градусов, а днем воздух прогреется до +9...+15 градусов. Похожая погода сохранится на протяжении всей недели, временами ожидается дождь.