В Европе ожидается крайне необычная для середины октября погода

По прогнозам синоптиков, с 13 по 17 октября особенно теплая погода ожидается на Пиренейском полуострове. Жара охватит южные и юго-восточные районы Португалии, а также центральные и юго-западные регионы Испании. В отдельных местах температура воздуха в тени, на высоте двух метров над землей, достигнет +30...+33 градусов. Под прямыми солнечными лучами и в городской застройке жара может ощущаться еще сильнее.