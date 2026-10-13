Кулбергс обещает латвийскому кино по миллиону в год, лишь бы не трогали стриминги
Премьер-министр Андрис Кулбергс обещает выделять киноиндустрии с 2028 года 1 млн евро, однако в настоящее время неясно, из каких источников планируется обеспечить это финансирование.
После состоявшейся во вторник в Кабинете министров встречи с представителями киноиндустрии премьер-министр сообщил журналистам, что к этому вопросу планируется вернуться в следующем году, пересмотрев часть финансирования, которое выделяется без конкурса. Он подчеркнул, что существующая практика больше не может продолжаться.
По словам премьера, на данный момент достигнута договоренность о том, что киноиндустрии будет предложена четкая модель финансирования, на которую отрасль сможет рассчитывать.
Ранее премьер-министр предложил рассмотреть возможность отказа от запланированного налога на стриминговые платформы в пользу прямой поддержки киноиндустрии. Он отметил, что необходимо сопоставить потенциальные доходы от налога с рисками для отношений со стратегическими партнерами Латвии.
По мнению Кулбергса, доходы от налога могут быть сравнительно невелики, тогда как больший эффект мог бы дать интерес иностранных продюсеров к съемкам в Латвии. Премьер-министр напомнил о встрече президента во время визита в США с представителями киноиндустрии, в том числе Warner Brothers, которые проявили интерес к сотрудничеству.
Представители киноиндустрии не согласны с позицией премьер-министра и выступают за введение нового платежа.
Одобренные Сеймом во втором чтении поправки предусматривают, что поставщики аудиовизуальных услуг по запросу впервые отчитаются о доходах в Латвии за 2027 год до 31 мая 2028 года. При этом компании, вложившие в 2027 и 2028 годах не менее 300 000 евро, освобождаются от декларирования доходов за 2026 и 2027 годы.
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Как указывает Министерство культуры, цель законопроектов - стимулировать создание качественного аудиовизуального контента на латышском языке и расширять его доступность. Несмотря на рост популярности международных стриминговых платформ, контента латвийского производства в их каталогах мало, а инвестиций в местные фильмы и сериалы они до сих пор не делали.
Требования будут распространяться как на зарегистрированных в Латвии поставщиков, так и на платформы из других стран Европейского союза, ориентированные на латвийскую аудиторию. Они должны будут ежегодно инвестировать не менее 3,5% доходов, полученных в Латвии за предыдущий год. Средства можно направлять на производство латвийских фильмов и сериалов, приобретение прав на их распространение или в бюджет Национального киноцентра (НКЦ). Для поставщиков с небольшим оборотом или узкой аудиторией предусмотрены исключения.
Глава НКЦ Дита Риетума ранее сообщила депутатам, что после вступления поправок в силу отрасль сможет получать от 600 000 до 1 млн евро ежегодно.
Парламентский секретарь Минкультуры Иварс Аболиньш пояснил, что поправки разрабатываются с 2022 года и в ходе работы над ними с представителями отрасли удалось достичь нескольких компромиссов, в том числе по размеру обязательных инвестиций.
По данным министерства, в Латвии зарегистрированы 26 электронных СМИ, предоставляющих аудиовизуальные услуги по запросу, включая Tet и Latvijas mobilais telefons. Кроме того, на рынке работают около 80 поставщиков из других стран ЕС, среди них Netflix, Disney+, Amazon Prime Video и Apple TV+.
По расчетам Минкультуры, после вступления поправок в силу зарегистрированные за рубежом платформы смогут ежегодно перечислять в бюджет НКЦ около 600 000 евро на создание латвийских фильмов и сериалов. Аналогичные правила уже действуют в 18 странах ЕС.