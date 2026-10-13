Кулбергс обещает латвийскому кино по миллиону в год, лишь бы не трогали стриминги

Требования будут распространяться как на зарегистрированных в Латвии поставщиков, так и на платформы из других стран Европейского союза, ориентированные на латвийскую аудиторию. Они должны будут ежегодно инвестировать не менее 3,5% доходов, полученных в Латвии за предыдущий год. Средства можно направлять на производство латвийских фильмов и сериалов, приобретение прав на их распространение или в бюджет Национального киноцентра (НКЦ). Для поставщиков с небольшим оборотом или узкой аудиторией предусмотрены исключения.