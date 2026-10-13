Защитники животных трубуют не отменять в Риге налог на собак и не запрещать выгуливание без поводка
В среду, 14 октября 2026 года, Рижская дума рассмотрит проект "Правил содержания домашних (комнатных) животных". Активисты требуют от депутатов голосовать против правил - они недовольны двумя положениями правил.
Участники меморандума о сотрудничестве приютов для животных Латвии, организаций по защите животных и добровольных помощников выступают против отмены пошлины за содержание собак.
Они указывают, что согласно данным Службы поддержки села, по состоянию на 10 октября 2026 года в Риге было зарегистрировано 59 139 собак. Потенциальные доходы самоуправления от пошлины могли бы составлять 300–400 тысяч евро в год. Эти средства можно направить на финансирование услуг приютов для животных, обустройство площадок для выгула собак и другие мероприятия по обеспечению благополучия животных.
Если самоуправление откажется от этой пошлины, соответствующие расходы придется покрывать из общего муниципального бюджета, сокращая тем самым средства, необходимые также для образования, социальной сферы, культуры и выполнения других функций самоуправления.
Утверждение же самоуправления о том, что администрирование пошлины обходится дороже, чем поступающие от ее взимания доходы, свидетельствует о неэффективной практике управления финансами.
Активисты также требуют сохранить возможность свободного передвижения собак. В рамках действующего регулирования владельцы собак имели возможность выгуливать своих питомцев без поводка в рижских лесах и лесопарках в ночное время.
Участники меморандума выступают против ограничений, которые лишат собак возможности свободно бегать без поводка в общественных местах Риги за пределами специально оборудованных площадок для выгула.
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"Свободное движение и изучение окружающей среды имеют большое значение для физического и психического здоровья собак. Собака, которая не получает достаточной физической нагрузки и не социализирована, проявляет страх и агрессию в общественных местах. Избежать этого заинтересованы все жители, а не только владельцы собак", - отмечают защитники животных.
Кроме того, количество площадок для выгула собак в Риге недостаточно.
Участники меморандума призывают Рижскую думу доработать проект правил, обеспечить полноценное участие общественности и представителей владельцев собак в его обсуждении, а также рассмотреть все возможные альтернативы, прежде чем повторно выносить документ на утверждение.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что к владельцам собак обратились с предупреждением: под Ригой обнаружена опасная инфекция.