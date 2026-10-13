Защитники животных трубуют не отменять в Риге налог на собак и не запрещать выгуливание без поводка

Они указывают, что согласно данным Службы поддержки села, по состоянию на 10 октября 2026 года в Риге было зарегистрировано 59 139 собак. Потенциальные доходы самоуправления от пошлины могли бы составлять 300–400 тысяч евро в год. Эти средства можно направить на финансирование услуг приютов для животных, обустройство площадок для выгула собак и другие мероприятия по обеспечению благополучия животных.