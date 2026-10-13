С 1 ноября в Латвии увеличат жилищные пособия: кто получит больше

С 1 ноября этого года по 30 апреля следующего года будут повышены коэффициенты расчета жилищного пособия для различных групп населения. Увеличенная поддержка предусмотрена для одиноко проживающих пенсионеров и людей с инвалидностью, домохозяйств, состоящих только из пенсионеров или людей с инвалидностью, семей с детьми, а также других домохозяйств.