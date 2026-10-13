С 1 ноября в Латвии увеличат жилищные пособия: кто получит больше
С 1 ноября в Латвии изменится порядок расчета жилищных пособий на отопительный сезон 2026/2027 года. Новые условия позволят некоторым домохозяйствам получать большую поддержку, а другим - претендовать на пособие впервые. Кто сможет рассчитывать на помощь?
24 сентября Сейм Латвии поддержал признанные срочными поправки к Закону о социальных услугах и социальной помощи. Они предусматривают увеличение коэффициентов, используемых при расчете жилищного пособия в отопительном сезоне 2026/2027 года. Это позволит увеличить выплаты тем, кто уже получает пособие, а также расширить круг домохозяйств, которые смогут на него претендовать.
С 1 ноября этого года по 30 апреля следующего года будут повышены коэффициенты расчета жилищного пособия для различных групп населения. Увеличенная поддержка предусмотрена для одиноко проживающих пенсионеров и людей с инвалидностью, домохозяйств, состоящих только из пенсионеров или людей с инвалидностью, семей с детьми, а также других домохозяйств.
Например, для одиноко проживающего пенсионера или человека с инвалидностью коэффициент увеличится с 2,1 до 2,5. Для семей с детьми, а также домохозяйств, в которых проживают только пенсионеры или люди с инвалидностью, с 1 ноября коэффициент вырастет с 1,7 до 2.
Изменения введены с учетом роста расходов на покупку топлива и прогнозируемого повышения стоимости отопления в отдельных населенных пунктах. Их цель - предоставить дополнительную поддержку жителям с низкими доходами и смягчить влияние растущих расходов на содержание жилья в отопительный сезон.
Ранее Otkrito объяснял, почему октябрьский счет за отопление может изменить сумму выплат жилищного пособия.