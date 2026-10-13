Дело о предполагаемых домогательствах мигрантов возле Латвийского университета: что выяснило следствие
История о предполагаемых сексуальных домогательствах в центре Риги получила продолжение: прокуратура не отменила решение о прекращении уголовного дела. Следствие не подтвердило рассказ женщины, а проверка возможных ложных показаний все еще продолжается.
Прокуратура пока не отменила решение полиции о прекращении уголовного процесса по делу о предполагаемых сексуальных домогательствах к женщине в центре Риги. По версии заявительницы, к ней пристали двое мужчин, похожих на выходцев из Индии или Пакистана. Однако следствие не нашло доказательств ее утверждения. Проверка возможного предоставления заведомо ложных показаний и введения общества в заблуждение продолжается.
В прокуратуре сообщили, что 28 сентября вышестоящий прокурор рассмотрел жалобу женщины. По итогам проверки не было обнаружено оснований для отмены решения надзирающего прокурора от 25 августа и постановления следователя от 21 июля о прекращении уголовного процесса. Это решение можно было обжаловать у следующего вышестоящего прокурора в течение десяти дней с момента получения постановления.
В настоящее время такая жалоба поступила и находится на рассмотрении. Согласно закону, срок ее рассмотрения составляет 30 дней со дня получения.
Что произошло в центре Риги?
Как сообщалось ранее, 27 июня юрист Гинта Вилцане написала в соцсетях, что на нее якобы напали двое мужчин, похожих на выходцев из Индии или Пакистана. По ее словам, это произошло в сквере возле Латвийского университета, когда она возвращалась домой. "Когда один уже начал распускать руки, второй был готов достать свои гениталии. Я сопротивлялась, пока на помощь не подбежал мужчина", - написала тогда женщина в социальной сети.
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Согласно открытой информации, ранее Вилцане входила в правление рижского отделения Национального объединения (NA) и в прошлом баллотировалась от этой партии на выборах в Сейм и самоуправления.
Ее публикация вызвала широкий общественный резонанс и реакцию политиков. Министр внутренних дел Янис Домбрава (NA) заявил в социальной сети, что полиция должна быстро установить личности предполагаемых нарушителей. "Таким насильникам нельзя находиться в цивилизованной стране. Я готов при первой же возможности подписать решение о включении этих лиц в "черный список" и их выдворении", - написал министр.
В свою очередь, вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (NA) заявил, что Рижская муниципальная полиция проведет дополнительные мероприятия по контролю за иммиграцией, чтобы улучшить ситуацию с безопасностью в городе.
Почему уголовный процесс прекратили?
Государственная полиция начала уголовный процесс после появления информации в социальных сетях. Изначально никто не обращался в полицию с официальным заявлением о произошедшем. Только после того, как история получила широкую огласку и сотрудники полиции пришли к женщине, от нее приняли официальное заявление для начала уголовного процесса по статье, касающейся преступлений против нравственности и половой неприкосновенности.
Под надзором прокуратуры провели масштабные следственные и оперативные мероприятия. В частности, изъяли и изучили записи камер видеонаблюдения, доступных в городской среде, а также проанализировали и проверили всю информацию, полученную в ходе расследования.
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Однако изложенные женщиной обстоятельства, касающиеся действий сексуального характера, не подтвердились. В связи с этим 21 июля было принято решение прекратить уголовный процесс. Одновременно началась отдельная проверка по факту возможного предоставления заведомо ложных показаний и введения общества в заблуждение.
Эта проверка до сих пор продолжается. Государственная полиция напоминает, что публикация в социальных сетях не равнозначна официальному заявлению в полицию и сама по себе не способствует повышению общественной безопасности, поддержанию порядка и справедливому разрешению правовых споров.