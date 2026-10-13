Дело о предполагаемых домогательствах мигрантов возле Латвийского университета: что выяснило следствие

Как сообщалось ранее, 27 июня юрист Гинта Вилцане написала в соцсетях, что на нее якобы напали двое мужчин, похожих на выходцев из Индии или Пакистана. По ее словам, это произошло в сквере возле Латвийского университета, когда она возвращалась домой. "Когда один уже начал распускать руки, второй был готов достать свои гениталии. Я сопротивлялась, пока на помощь не подбежал мужчина", - написала тогда женщина в социальной сети.