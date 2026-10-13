Трамп: Путин хочет заключить соглашение больше, чем Зеленский
Президент США Дональд Трамп в понедельник, общаясь с журналистами, заявил, что российский лидер Владимир Путин больше заинтересован в заключении соглашения, чем президент Украины Владимир Зеленский.
Отвечая на вопрос журналиста о российских ударах по объектам энергетической инфраструктуры, несмотря на объявленное Трампом прекращение огня в энергетическом секторе, американский президент сказал, что ему необходимо разобраться в ситуации. "Что ж, мне нужно ознакомиться с ситуацией и оценить ее, поскольку нарушения были с обеих сторон", - заявил Трамп.
На вопрос о том, как он намерен убедить Путина соблюдать перемирие, президент США ответил, что, по его мнению, российский лидер действительно хочет заключить соглашение.
"Мне кажется, что на самом деле он хочет заключить соглашение, и нам нужно добиться того, чтобы Зеленский тоже хотел заключить соглашение", - сказал Трамп.
Когда журналисты продолжили спрашивать, почему он считает Путина заинтересованным в договоренности, несмотря на продолжающиеся удары по Украине, Трамп вновь воздержался от критики Кремля. "Я считаю, что они заключат соглашение. На самом деле я считаю, что Путин хочет заключить соглашение больше, чем Зеленский", - заявил американский президент.
Во время беседы журналисты также спросили Трампа, согласились ли Украина и Россия прекратить огонь по объектам энергетической инфраструктуры. "Они согласились. Знаете почему? Потому что я сказал: "Вы соглашаетесь". Вот почему. Они согласились, потому что я сказал, что они согласны, и этот вопрос нужно урегулировать", - ответил Трамп.