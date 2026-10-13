Трамп: Путин хочет заключить соглашение больше, чем Зеленский

Во время беседы журналисты также спросили Трампа, согласились ли Украина и Россия прекратить огонь по объектам энергетической инфраструктуры. "Они согласились. Знаете почему? Потому что я сказал: "Вы соглашаетесь". Вот почему. Они согласились, потому что я сказал, что они согласны, и этот вопрос нужно урегулировать", - ответил Трамп.