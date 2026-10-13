В 56 школах Латвии проходят дни открытых дверей в столовых - родители тестируют еду
Уже третий год подряд крупнейший оператор школьного питания в Латвии Baltic Restaurants с брендами Daily и Fristar проводит дни открытых дверей в обслуживаемых компанией школах. С 13 по 16 октября родители школьников смогут познакомиться с работой кухонь, узнать, как организовано питание детей, и попробовать обеды, которые ученикам предлагают каждый день.
В рамках инициативы Baltic Restaurants примет родителей в 56 школах по всей Латвии. Всего для участия зарегистрировались 829 человек.
Компания первой среди поставщиков школьного питания в Латвии внедрила такую инициативу, предоставив родителям возможность лично познакомиться с тем, как организовано питание детей в школе. Во время посещения они смогут ознакомиться с ежедневным меню и попробовать блюда, которые подают ученикам.
Цель инициативы - выстроить отношения, основанные на доверии, между родителями, школами и сотрудниками компании, отвечающей за питание.
"Мы проводим эту инициативу уже третий год, поскольку считаем, что открытый диалог - важнейшее условие доверия. Мы рады, что наша идея, которую мы первыми реализовали в Латвии, вдохновила и других поставщиков питания и постепенно становится все более распространенной практикой. Мы видим, что интерес к возможности лично познакомиться с организацией школьного питания продолжает расти. В некоторых школах отклик настолько велик, что, чтобы не нарушать привычный распорядок обедов детей и обеспечить каждому полноценное знакомство с процессом, мы проводим мероприятие даже в два разных дня", - рассказывает председатель правления Baltic Restaurants Айгарс Каугарс.
По его словам, родителям важно видеть, как организовано питание детей, знакомиться с ежедневным меню и самостоятельно пробовать предлагаемые школьникам блюда.
"Всех нас - родителей, школу и организаторов питания - объединяет одна цель: дети должны быть сытыми, здоровыми и хорошо себя чувствовать. Вопросы и предложения родителей помогают нам лучше понимать их ожидания и при необходимости совершенствовать повседневную работу", - добавил Каугарс.
В новом учебном году Baltic Restaurants продолжает уделять особое внимание использованию местных свежих овощей и других продуктов латвийского производства. Их доля в школьном меню составляет около 80%. Это позволяет обеспечивать детей свежими, качественными и питательными продуктами, одновременно поддерживая латвийских фермеров и производителей.
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"При организации школьного питания важно не только обеспечивать сбалансированные по питательной ценности блюда, но и формировать у детей положительное отношение к совместным обедам в школе, а также приучать их к здоровому выбору продуктов. Для этого необходимы разнообразие продуктов, достаточное количество овощей и порции, соответствующие возрасту детей. Возможность лично познакомиться с организацией школьного питания, посмотреть ежедневное меню и попробовать блюда помогает родителям лучше понять, что и как едят их дети в школе", - подчеркивает диетолог, руководитель Латвийской ассоциации врачей-диетологов доктор Андис Бреманис.
В некоторых школах действует система самообслуживания, позволяющая ученикам самостоятельно выбирать понравившиеся блюда и размер порции в зависимости от аппетита. Это помогает детям получать больше удовольствия от еды, сокращает количество пищевых отходов и одновременно учит ответственному потреблению продуктов.
В этом году дни открытых дверей в школьных столовых, организованные Baltic Restaurants под брендами Daily и Fristar, пройдут в Риге, Марупе, Адажи, Саулкрасты, Гулбене, Ладезерсе, Видрижи, Огре, Даугавпилсе, Алуксне, Умурге, Лимбажи, Смилтене, Наукшены, Руйене, Кекаве, Валмиере, Сале и Елгаве.