В 56 школах Латвии проходят дни открытых дверей в столовых - родители тестируют еду

"Мы проводим эту инициативу уже третий год, поскольку считаем, что открытый диалог - важнейшее условие доверия. Мы рады, что наша идея, которую мы первыми реализовали в Латвии, вдохновила и других поставщиков питания и постепенно становится все более распространенной практикой. Мы видим, что интерес к возможности лично познакомиться с организацией школьного питания продолжает расти. В некоторых школах отклик настолько велик, что, чтобы не нарушать привычный распорядок обедов детей и обеспечить каждому полноценное знакомство с процессом, мы проводим мероприятие даже в два разных дня", - рассказывает председатель правления Baltic Restaurants Айгарс Каугарс.