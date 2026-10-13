Война в Украине унесла жизни минимум 940 детей, но реальное число может быть выше
Минимум 940 детей погибли в результате войны, развязанной Россией против Украины, выяснили журналисты "Медузы". Реальное число погибших может быть значительно выше.
Журналисты собирали информацию о погибших детях на основе открытых данных — сообщений родных и близких в соцсетях, публикаций школ и больниц, официальных сообщений местных властей, сводок правоохранительных органов и статей в СМИ. Большинство случаев подтверждены двумя и более источниками.
Ранее Мониторинговая миссия ООН по правам человека подтвердила гибель 835 детей в Украине в результате войны к 31 августа 2026 года. Подсчет "Медузы" охватывает данные за период до 9 октября — журналистам удалось подтвердить гибель еще 38 детей в Украине. В России подтверждены 67 случаев гибели детей.
Погибшие в Украине
Из данных украинских властей следует, что 450 детей погибли с февраля по декабрь 2022 года. При этом сведения о последствиях первого месяца российского вторжения в Украину остаются неполными, подчеркивает "Медуза".
Так, в докладе ООН о положении детей на войне сообщалось, что в Мариуполе с февраля по апрель 2022 года погибли минимум 120 детей. Реальное число жертв может быть намного выше, но Россия не пустила независимых исследователей в захваченный город.
В числе наиболее заметных российских атак, во время которых погибли украинские дети — удар по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года. Тогда ракета взорвалась над жилым кварталом, рядом с детской площадкой. Погибли девять детей от трех до 17 лет.
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19 ноября того же года Россия ударила ракетами и дронами по Тернополю. Удары пришлись в том числе по многоэтажным жилым домам — погибли минимум 38 человек, включая восьмерых детей, еще 99 человек были ранены.
Погибшие в России
На международно признанной территории России из-за войны погибли 67 человек, установила "Медуза". Больше всего жертв среди несовершеннолетних пришлось на 2026 год — с января по сентябрь уже погибли 32 ребенка.
Дети погибли в 13 регионах, больше всего — в приграничных регионах. Так, в Белгородской области подтверждена гибель 30 несовершеннолетних, в Краснодарском крае — 14, в Курской области — семи, в Брянской — пяти. В Подмосковье от украинских ударов погибли три человека.
При этом российский МИД ранее заявлял о 264 погибших детях с начала войны. Как отмечает "Медуза", разница связана с тем, что власти РФ учитывают статистику в том числе с оккупированнх территорий.