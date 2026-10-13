Война в Украине унесла жизни минимум 940 детей, но реальное число может быть выше

В числе наиболее заметных российских атак, во время которых погибли украинские дети — удар по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года. Тогда ракета взорвалась над жилым кварталом, рядом с детской площадкой. Погибли девять детей от трех до 17 лет.