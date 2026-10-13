Важная информация для покупателей: меняется график работы магазинов Lidl в Латвии

"Со сменой времени года меняются и покупательские привычки. Наблюдая за потоком покупателей, мы видим, что по мере сокращения светового дня люди все чаще делают покупки сразу после работы, а в некоторых магазинах больше посетителей становится уже ранним утром. Чтобы обеспечить клиентам максимальное удобство, мы адаптируем график работы магазинов к их привычкам — там, где важно совершать покупки рано утром, магазины будут открываться в 7:00", — рассказывает руководитель отдела коммуникации Lidl Latvija Зане Нельке.