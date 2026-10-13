Важная информация для покупателей: меняется график работы магазинов Lidl в Латвии
С учетом изменений в привычках покупателей с понедельника, 26 октября, в Латвии меняется график работы магазинов сети низких цен Lidl, сообщили в компании.
"Со сменой времени года меняются и покупательские привычки. Наблюдая за потоком покупателей, мы видим, что по мере сокращения светового дня люди все чаще делают покупки сразу после работы, а в некоторых магазинах больше посетителей становится уже ранним утром. Чтобы обеспечить клиентам максимальное удобство, мы адаптируем график работы магазинов к их привычкам — там, где важно совершать покупки рано утром, магазины будут открываться в 7:00", — рассказывает руководитель отдела коммуникации Lidl Latvija Зане Нельке.
С 26 октября по понедельникам–субботам оба магазина Lidl в Даугавпилсе и магазин в Елгаве по адресу Добелес шосея, 45a/47, будут работать с 7:00 до 22:00. Все остальные магазины Lidl по понедельникам–субботам будут работать с 7:30 до 22:00.00. По воскресеньям все магазины Lidl в Латвии будут работать с 8:00 до 22:00.
"В будние дни распорядок людей определяется работой, детским садом, школой и кружками, поэтому значительная часть клиентов посещает магазины рано утром или после работы. По воскресеньям день обычно начинается немного позже, поэтому меняется и поток покупателей. Мы хотим, чтобы время работы магазинов максимально соответствовало реальным покупательским привычкам жителей, поэтому по воскресеньям магазины будут открываться немного позже", — объясняет Нельке.