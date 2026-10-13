Конец "Согласия"? Некогда самая популярная партия Латвии может быть ликвидирована
Фото: LETA
В этом году за "Центр согласия" проголосовали лишь 0,82% избирателей.
В Латвии

Конец "Согласия"? Некогда самая популярная партия Латвии может быть ликвидирована

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Член правления партии "Согласие" Янис Урбанович инициирует решение о самоликвидации политической силы, сообщил он газете Diena.

Урбанович указывает, что на 21 ноября назначил съезд партии. "Думаю, что последний. Предложу самоликвидироваться, хочу быстрее это закончить, чтобы каким-то образом помочь тем, кто за нашу долгую историю прошел через нас, чтобы им не пришлось смотреть на мучения "Согласия", - говорит Урбанович.

Фото: LETA
Член правления партии "Согласие" Янис Урбанович.
Член правления партии "Согласие" Янис Урбанович.

Он также рассказал, что этот вариант обсуждался внутри "Согласия" еще до выборов, но было принято решение "еще попытаться что-то сделать".

Как сообщалось, на прошлой неделе в разговоре с агентством LETA Урбанович признал, что плохие результаты на выборах в 15-й Сейм связаны с апатией и неспособностью лидера разбудить партию. "Я делал, что мог. Многое получилось, но не удалось главное - разбудить партию. Остальное - производное. Мне не удалось пробудить желание тиражировать наши идеалы, я не разбудил партию, а сон имеет тенденцию переходить в летаргический", - сказал политик.

Он считает, что апатия связана с присоединением лидеров к другим политическим силам, от имени которых они продолжали обращаться как к членам "Согласия", так и к избирателям. Сыграло свою роль и всеобщее неверие. "Половина избирателей осталась дома. Это очень плохая новость для Латвии", - добавил Урбанович.

Он больше не видит себя в "Согласии" и считает, что политической силе необходим новый лидер. По словам Урбановича, результаты выборов в Сейм показывают, что "Согласие" не востребовано в обществе, но меньше всего оно востребовано среди своих членов. В то же время он не исключил, что лидерам, выросшим в партии, следует подумать о новом проекте и начать все "с чистого листа".

Объединение политических партий "Центр согласия" на прошедших выборах получило поддержку 0,82% избирателей.

На протяжении нескольких выборов (11, 12 и 13 Сейм) "Согласие" занимало первое место по популярности в результате голосования, однако каждый раз оказывалось в оппозиции. После вторжения России в Украину в 2022 году на очередных выборах в Сейм партия набрала лишь 4,81%, тем самым не сумела преодолеть 5-процентный барьер и не попала в парламент. На последних выборах в этом году за "Центр согласия" проголосовали лишь 0,82% избирателей.

Темы

"Согласие"СеймЯнис УрбановичDiena

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