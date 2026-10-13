Конец "Согласия"? Некогда самая популярная партия Латвии может быть ликвидирована

Он больше не видит себя в "Согласии" и считает, что политической силе необходим новый лидер. По словам Урбановича, результаты выборов в Сейм показывают, что "Согласие" не востребовано в обществе, но меньше всего оно востребовано среди своих членов. В то же время он не исключил, что лидерам, выросшим в партии, следует подумать о новом проекте и начать все "с чистого листа".