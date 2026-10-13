Конец "Согласия"? Некогда самая популярная партия Латвии может быть ликвидирована
Член правления партии "Согласие" Янис Урбанович инициирует решение о самоликвидации политической силы, сообщил он газете Diena.
Урбанович указывает, что на 21 ноября назначил съезд партии. "Думаю, что последний. Предложу самоликвидироваться, хочу быстрее это закончить, чтобы каким-то образом помочь тем, кто за нашу долгую историю прошел через нас, чтобы им не пришлось смотреть на мучения "Согласия", - говорит Урбанович.
Он также рассказал, что этот вариант обсуждался внутри "Согласия" еще до выборов, но было принято решение "еще попытаться что-то сделать".
Как сообщалось, на прошлой неделе в разговоре с агентством LETA Урбанович признал, что плохие результаты на выборах в 15-й Сейм связаны с апатией и неспособностью лидера разбудить партию. "Я делал, что мог. Многое получилось, но не удалось главное - разбудить партию. Остальное - производное. Мне не удалось пробудить желание тиражировать наши идеалы, я не разбудил партию, а сон имеет тенденцию переходить в летаргический", - сказал политик.
Он считает, что апатия связана с присоединением лидеров к другим политическим силам, от имени которых они продолжали обращаться как к членам "Согласия", так и к избирателям. Сыграло свою роль и всеобщее неверие. "Половина избирателей осталась дома. Это очень плохая новость для Латвии", - добавил Урбанович.
Он больше не видит себя в "Согласии" и считает, что политической силе необходим новый лидер. По словам Урбановича, результаты выборов в Сейм показывают, что "Согласие" не востребовано в обществе, но меньше всего оно востребовано среди своих членов. В то же время он не исключил, что лидерам, выросшим в партии, следует подумать о новом проекте и начать все "с чистого листа".
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Объединение политических партий "Центр согласия" на прошедших выборах получило поддержку 0,82% избирателей.
На протяжении нескольких выборов (11, 12 и 13 Сейм) "Согласие" занимало первое место по популярности в результате голосования, однако каждый раз оказывалось в оппозиции. После вторжения России в Украину в 2022 году на очередных выборах в Сейм партия набрала лишь 4,81%, тем самым не сумела преодолеть 5-процентный барьер и не попала в парламент. На последних выборах в этом году за "Центр согласия" проголосовали лишь 0,82% избирателей.