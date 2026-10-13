Резко подскочило число проданных единых билетов на общественный транспорт в Риге. В чем причина?

Как в августе, так и в сентябре наибольший интерес к единому рижскому билету наблюдался именно за пределами Риги. Почти 80%, или 16,6 тысячи билетов от общего количества, в сентябре были приобретены в зонах B, C, D или E. В свою очередь, в зоне A было продано более 5 тысяч билетов. Активнее всего единый рижский билет использовался для поездок между зонами A и B, включающими такие направления, как Огре, Царникава, Олайне, Вангажи и Юрмала. На этих маршрутах было продано более 40%, или 9,1 тысячи билетов.