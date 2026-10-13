Резко подскочило число проданных единых билетов на общественный транспорт в Риге. В чем причина?
В сентябре количество проданных единых билетов на общественный транспорт в Риге превысило 21 тысячу, что почти в восемь раз больше, чем в сентябре 2025 года, когда было продано 2,7 тысячи билетов.
Большой интерес
Столь стремительный рост обусловлен расширением зоны действия билета, сообщает Vivi. Он позволяет пассажиру сэкономить 1 евро, объединив поездку на поезде в любой из пяти зон – A, B, C, D или E – с поездкой по 90-минутному билету на всех автобусах, троллейбусах и трамваях Rīgas satiksme.
В рабочие дни спрос на единый рижский билет был особенно высоким. Рекорд зафиксирован 22 сентября, когда количество проданных билетов приблизилось к 1000. В то же время по выходным в среднем за день приобретается 400 билетов.
Как в августе, так и в сентябре наибольший интерес к единому рижскому билету наблюдался именно за пределами Риги. Почти 80%, или 16,6 тысячи билетов от общего количества, в сентябре были приобретены в зонах B, C, D или E. В свою очередь, в зоне A было продано более 5 тысяч билетов. Активнее всего единый рижский билет использовался для поездок между зонами A и B, включающими такие направления, как Огре, Царникава, Олайне, Вангажи и Юрмала. На этих маршрутах было продано более 40%, или 9,1 тысячи билетов.
Самым популярным направлением в сентябре стал маршрут Рига – Айзкраукле, на который пришлось почти треть, а именно 32% всех проданных за месяц билетов. На маршруте Рига – Елгава было продано 25% всех билетов, Рига – Тукумс – 25%, Рига – Скулте – 14%, а на участке Рига – Сигулда по-прежнему сохранялся самый низкий показатель – 5%.
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Единый рижский билет доступен только в цифровом формате. По вопросам расписания движения поездов, приобретения билетов и другим вопросам, связанным с поездками, пассажирам предлагается обращаться в Центр обслуживания клиентов Vivi по круглосуточному бесплатному телефону 8760.
О едином билете
Единый рижский билет был введен в июле 2025 года в качестве пилотного проекта. Он предоставлял возможность со скидкой приобрести один дневной билет на поезд для поездки по железнодорожным маршрутам зоны A, включая поездки с пересадками в пределах этой зоны, а также один 90-минутный билет Rīgas satiksme.
С 26 августа 2026 года единый рижский билет доступен во всех зонах железнодорожных маршрутов Vivi. Пилотный проект продлен до конца нынешнего года.
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