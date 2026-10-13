10 центов, которые изменили наши привычки, - что происходит с деньгами за невозвращенную тару?

Затем ПЭТ-бутылки перерабатывают в гранулы или хлопья, из которых производят новые пластиковые изделия. Алюминиевые банки отправляют на перерабатывающие предприятия, где из металла изготавливают новые банки и другую продукцию. Стеклянные бутылки возвращают производителям либо направляют на стекольные заводы. Следующий этап переработки ПЭТ-бутылок связан с Олайне, где работает завод компании Iterum. Там ПЭТ-хлопья можно переработать в гранулы. Почти вся эта продукция экспортируется. Алюминиевые банки отправляются на предприятие Constellium во Франции. Стекло поступает на завод Kauno stiklas в Литве, а также на предприятия в Польше и Эстонии.