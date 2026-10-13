10 центов, которые изменили наши привычки, - что происходит с деньгами за невозвращенную тару?
В Латвии уже четыре с половиной года работает депозитная система упаковки напитков. За это время жители вернули почти 1,8 миллиарда упаковок и получили обратно около 180 миллионов евро. Как система изменила привычки людей, стала ли окружающая среда чище и куда отправляются бутылки после сдачи?
В октябре 2019 года Сейм принял поправки к Закону об упаковке, предусматривающие введение депозитной системы. Она начала работать 1 февраля 2022 года.
Теперь можно оценить ее результаты: сколько упаковки возвращают покупатели, какую сумму они получили обратно за более чем четыре года, насколько чище стала Латвия и что происходит с бутылками после сдачи в автомат.
Каждую секунду принимают 25 пустых бутылок и банок
За время работы системы доля возвращаемой тары выросла с 62% до более чем 90%. Всего жители сдали почти 1,8 миллиарда упаковок, за которые им выплатили около 180 миллионов евро.
Однако не вся эта сумма вернулась непосредственно в карманы жителей. Часть людей предпочитает жертвовать депозитные деньги на помощь Украине, тяжелобольным детям, малообеспеченным пожилым людям или приютам для животных. За более чем четыре года на эти цели пожертвовали около миллиона евро.
Статистика показывает, что жители все ответственнее относятся к сдаче упаковки. В 2022 году возвращали 62% тары, в 2023-м - 80%, в 2024-м - 83,3%, а в 2025 году показатель достиг уже 90,3%.
В среднем за рассматриваемый период в Латвии каждую секунду сдавали более десяти упаковок. Сейчас в середине рабочего дня автоматы принимают примерно 25 пустых упаковок в секунду.
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В 2022 году на рынок поступило 5,94 тысячи тонн ПЭТ-бутылок, из которых собрали 3,75 тысячи тонн. В прошлом году из 8,09 тысячи тонн таких бутылок собрали уже 7,31 тысячи тонн.
В Департаменте обращения с отходами Государственной службы окружающей среды (VVD) пояснили, что депозитная система помогает менять поведение людей. "Депозитная система служит простым и мотивирующим механизмом, способствующим изменению привычек жителей. Получая практическую выгоду и осваивая принципы сортировки, общество лучше понимает необходимость сортировки отходов и охотнее начинает сортировать и другие их виды", - отметили в ведомстве.
Куда отправляются бутылки после автомата?
После внедрения системы оператор депозитной упаковки (DIO) сообщал, что собранная тара сначала поступает в сортировочный центр в Ацоне, Саласпилсского края.
Затем ПЭТ-бутылки перерабатывают в гранулы или хлопья, из которых производят новые пластиковые изделия. Алюминиевые банки отправляют на перерабатывающие предприятия, где из металла изготавливают новые банки и другую продукцию. Стеклянные бутылки возвращают производителям либо направляют на стекольные заводы. Следующий этап переработки ПЭТ-бутылок связан с Олайне, где работает завод компании Iterum. Там ПЭТ-хлопья можно переработать в гранулы. Почти вся эта продукция экспортируется. Алюминиевые банки отправляются на предприятие Constellium во Франции. Стекло поступает на завод Kauno stiklas в Литве, а также на предприятия в Польше и Эстонии.
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Таким образом, с самого начала работы системы часть упаковки, собранной в латвийских автоматах, отправлялась на переработку за границу. В Государственной службе окружающей среды подчеркнули, что переработка осуществляется исключительно в странах Европейского союза.
Цели по сбору и переработке выполняются
Данные мониторинга, проведенного общественной организацией Mana jūra, свидетельствуют о значительном сокращении количества выброшенной упаковки от напитков на природных тропах, в городской среде, вдоль дорог и возле водоемов после введения депозитной системы. По оценке Государственной службы окружающей среды, показатели сбора и переработки, представленные оператором системы, соответствуют целям, установленным нормативными актами и планом развития депозитной системы.
Согласно плану, к 2030 году в Латвии должны собирать не менее 90% стеклянной и пластиковой депозитной упаковки, 80% упаковки из черных металлов и 60% алюминиевой упаковки.
К системе также удалось привлечь торговые точки, предусмотренные нормативными актами. Ведомство считает, что Латвия успешно выполняет установленные цели по сбору и переработке упаковки от напитков. "Государственная служба окружающей среды постоянно следит за маркировкой упаковки напитков, поступающей на рынок, учетом и работой системы. Основные повседневные трудности связаны с соблюдением гигиенических требований в отдельных пунктах приема, временными техническими сбоями автоматов или несвоевременным вывозом принятой упаковки в периоды повышенной нагрузки, например летом", - сообщили в ведомстве.
В VVD добавили, что совместно с DIO и торговыми предприятиями работают над устранением выявленных проблем, расширением сети автоматов и повышением удобства сдачи упаковки для жителей.
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Большинство жителей поддерживают депозитную систему
"То, что за сравнительно короткий период - четыре года - мы достигли отметки более чем в 1,5 миллиарда возвращенных депозитных упаковок, является значительным достижением для всего общества. Это подтверждает, что система в Латвии работает, укрепилась и стала привычной частью повседневной жизни", - заявил председатель правления DIO Микс Стуритис. По его словам, жители осознанно и регулярно пользуются системой, внося реальный вклад в чистоту окружающей среды и более эффективное использование ресурсов.
Самый распространенный вид возвращаемой тары - ПЭТ-бутылки. На них приходится почти половина всех упаковок, или 48%. Далее следуют алюминиевые банки с долей 27% и стеклянные бутылки, составляющие 25%.
Результаты исследования показывают, что 85% жителей согласны с тем, что депозитная система помогает уменьшить количество упаковки, попадающей в окружающую среду. Еще 69% считают, что после ее введения Латвия стала чище и ухоженнее.
Кроме того, 70% потребителей отмечают, что система улучшила их отношение к окружающей среде.
Куда исчезают невозвращенные депозитные деньги?
У некоторых жителей возникает вопрос: что происходит с депозитными деньгами за упаковку, которую не вернули в автомат, и получает ли оператор системы прибыль за счет невостребованных 10 центов?
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Несмотря на различные предположения, депозитная система работает по некоммерческому принципу. Это означает, что имеющиеся в системе средства направляются на обеспечение ее повседневной работы и дальнейшее развитие.
По объяснению DIO, система финансируется из трех основных источников.
- Первый - взносы производителей и импортеров напитков за каждую единицу депозитной упаковки, поступающую на рынок.
- Второй - доходы от продажи собранных материалов, направленных на переработку.
- Третий - депозитные деньги за упаковку, которую жители не вернули в автоматы.
Эти источники обеспечивают работу и развитие системы, пояснила финансовый директор DIO Диана Имака. Значительная часть доходов - около 40% - выплачивается торговым предприятиям в качестве вознаграждения за прием упаковки и содержание депозитных пунктов. Количество автоматов также постоянно растет. В начале работы системы по всей Латвии действовали 736 автоматов, а сейчас их уже 1161.