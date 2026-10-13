"Он спит три часа в сутки": жена Кулбергса призналась, что политика изменила жизнь их семьи

Насколько важна для Андриса поддержка супруги, он сам подчеркнул во время вечеринки в ночь выборов. В интервью телеканалу TV24 политик посвятил Анне особенно теплые слова. Он признался, что последние две недели почти не видел жену, поскольку все его внимание было сосредоточено на работе. "Это и ее заслуга. Если бы ее не было, я не мог бы быть премьер-министром. Дома должен быть человек, который поддерживает единство семьи и заботится о детях. Работа премьер-министра невозможна, если дома нет сильной и поддерживающей жены", - с благодарностью заявил Кулбергс.