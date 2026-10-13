"Он спит три часа в сутки": жена Кулбергса призналась, что политика изменила жизнь их семьи
Премьер-министр Андрис Кулбергс спит всего три часа в сутки и почти не видит семью из-за работы. Его жена Анна призналась, что всерьез беспокоится о здоровье мужа.
Андрис Кулбергс и "Объединенный список" получили на выборах убедительную поддержку избирателей. Однако за этой победой стоит огромная работа, потребовавшая эмоциональных и физических сил не только от самого политика, но и от его близких.
"Последние две недели мы его вообще не видели. Встречались по утрам, когда чистили зубы, - и на этом все", - рассказала журналу Kas Jauns жена премьер-министра и мать двоих детей Анна Кулберга. Она призналась, что беспокоится о здоровье мужа, поскольку в последнее время он спит всего несколько часов за ночь. Анна не скрывает опасений по поводу того, как долго супруг сможет выдерживать такой интенсивный рабочий ритм.
"Я переживаю за его здоровье, за его силы. Он не спит. В среднем это всего три часа за ночь", - рассказала жена Кулбергса.
Она надеется, что нынешний напряженный период окажется коротким спринтом, а не марафоном, поскольку постоянно работать в таком режиме невозможно.
Чтобы помочь мужу хотя бы ненадолго отвлечься от политики и восстановить силы, в день выборов Анна организовала для него необычный сюрприз - вечеринку с мотоциклами. Кулберги вместе с друзьями отправились на совместную прогулку, провели время на трассе, а затем пообедали.
"Я увидела, как у него снова загорелись глаза. У него порозовели щеки, на лице появилась улыбка, он радостно играл с детьми. Я поняла, что это мероприятие ему действительно было необходимо", - с улыбкой рассказала Анна.
Раньше супруги любили спонтанные путешествия. Они могли внезапно собрать вещи, сесть в машину и отправиться навстречу незапланированным приключениям. Однако теперь, когда в семье растут маленькие дети, а у мужа очень напряженный рабочий график, такой свободы стало значительно меньше. "Спонтанность сейчас определенно не наше слово", - смеясь, призналась жена премьер-министра. Тем не менее Анна надеется, что на новом этапе жизни семье удастся находить время для совместных приключений и отдыха.
Читайте продолжение после рекламы
В семье Кулбергсов растут двухлетний сын Карлис и восьмилетняя дочь Карлина, которым также необходимо внимание родителей. Любопытно, что имена всех детей Андриса начинаются с буквы К - это было его пожеланием. У политика есть и старший сын Кристианс Кулбергс.
Забота о семье - не единственная обязанность Анны. У нее собственная карьера, она занимает руководящую должность и вынуждена ежедневно совмещать работу с воспитанием детей. По ее словам, семейная жизнь сейчас стала совершенно другой.
Насколько важна для Андриса поддержка супруги, он сам подчеркнул во время вечеринки в ночь выборов. В интервью телеканалу TV24 политик посвятил Анне особенно теплые слова. Он признался, что последние две недели почти не видел жену, поскольку все его внимание было сосредоточено на работе. "Это и ее заслуга. Если бы ее не было, я не мог бы быть премьер-министром. Дома должен быть человек, который поддерживает единство семьи и заботится о детях. Работа премьер-министра невозможна, если дома нет сильной и поддерживающей жены", - с благодарностью заявил Кулбергс.