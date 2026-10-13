Новая плата за транзит российского зерна вступила в силу - почему она меньше, чем планировалось
Сегодня вступает в силу решение, принятое LatRailNet, дочерним предприятием Latvijas dzelzceļš (LDz), предусматривающее, что плата за использование железнодорожной инфраструктуры для транзита российского зерна вырастет в среднем на 25%.
Председатель правления LatRailNet Юстина Худенко указала, что решение о плате за инфраструктуру и связанные с ним поправки к схеме расчета платы были опубликованы на сайте LatRailNet 29 сентября, Кабинет министров был проинформирован о решении 30 сентября, а принятое решение вступает в силу во вторник.
Надзор за установлением платы за инфраструктуру в порядке, предусмотренном нормативными актами, осуществляет регулирующий орган железнодорожной отрасли - Государственная железнодорожная администрация.
Информация на сайте LatRailNet свидетельствует о том, что новые тарифы будут применяться со вторника, 13 октября, до конца этого года.
Худенко пояснила, что ставки платы за инфраструктуру для различных компонентов ее применения вырастут в пределах от 21,4% до 27,4%, а средний рост платы за инфраструктуру составит 25%. В расчете учтены затраты на инфраструктуру, относящиеся ко всем перевозкам зерновых грузов определенной категории. Такой подход позволяет повысить плату за использование инфраструктуры, одновременно обосновывая ее размер затратами на соответствующие перевозки, заявила она.
Одновременно она сообщила, что LatRailNet направило письмо в Европейскую комиссию, начав консультации о возможности более широкого толкования регулирования, установленного Европейским союзом (ЕС), и отнесения большей доли общих затрат на перевозки определенной категории.
Худенко отметила, что после углубленной юридической и экономической оценки правление LatRailNet приняло решение о повышении платы за использование железнодорожной инфраструктуры для транзита российских зерновых грузов в среднем на 25%, основываясь на регулировании ЕС и национальной нормативной базе.
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Она признала, что ограничение транзита российского зерна является важным вопросом для всего общества, однако LatRailNet как орган, устанавливающий плату за инфраструктуру, не может применять произвольно выбранный тариф или ограничивать перевозки определенной страны, не нарушая международные правовые нормы. В обязанности LatRailNet входило оценить и провести экономические расчеты, выяснив, какую плату за инфраструктуру можно установить в соответствии с европейским и латвийским законодательством. Оценив как затраты, так и влияние на грузопоток, LatRailNet установило максимально возможную плату за использование железнодорожной инфраструктуры для транзита зерновых.
По словам Худенко, при расчете платы за использование железнодорожной инфраструктуры LatRailNet несет ответственность не только за экономическое обоснование, но и за соответствие такого решения нормативной базе. Поэтому предприятие оценило юридические и экономические аспекты, смоделировало, как изменения объема перевозок и конкретный сегмент рынка влияют на общие затраты на инфраструктуру, а также привлекло независимых отраслевых экспертов для проверки расчетов и сделанных выводов.
Она пояснила, что Латвия, присоединившись к ЕС, взяла на себя обязательство признавать верховенство права ЕС и при принятии национальных правовых норм соблюдать правовые акты ЕС, которые в области транзита имеют ясный, не ограничивающий конкуренцию характер. "На национальном уровне этим решением в области платы за использование инфраструктуры мы исчерпали свои возможности и будем консультироваться с ответственными институтами ЕС, позволяет ли интерпретация норм применять к одной категории перевозок в расчетах платы также все общие затраты на инфраструктуру", - сказала Худенко.
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Ранее премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что для ускорения запрета транзита зерна из стран-агрессоров LatRailNet следует ликвидировать, передав ее функции Комиссии по регулированию общественных услуг. Так он отреагировал на то, что LatRailNet не установила тройную плату за железнодорожную инфраструктуру для транзита грузов зерновых российского происхождения, ссылаясь на юридические и экономические ограничения.