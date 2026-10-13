Новая плата за транзит российского зерна вступила в силу - почему она меньше, чем планировалось

Она пояснила, что Латвия, присоединившись к ЕС, взяла на себя обязательство признавать верховенство права ЕС и при принятии национальных правовых норм соблюдать правовые акты ЕС, которые в области транзита имеют ясный, не ограничивающий конкуренцию характер. "На национальном уровне этим решением в области платы за использование инфраструктуры мы исчерпали свои возможности и будем консультироваться с ответственными институтами ЕС, позволяет ли интерпретация норм применять к одной категории перевозок в расчетах платы также все общие затраты на инфраструктуру", - сказала Худенко.