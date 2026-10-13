Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:06
Во вторник сохранится облачная погода
Во вторник в Латвии будет преимущественно пасмурно, однако в течение дня во многих местах выглянет солнце, прогнозируют синоптики.
До обеда местами сохранится туман. В отдельных районах страны пройдет кратковременный дождь. Ветер будет слабым, временами совсем стихнет. Температура воздуха поднимется до +8...+13 градусов.
В Риге, когда рассеется туман, может выглянуть солнце, осадков не ожидается, ветер будет слабым, температура воздуха не превысит +12 градусов.