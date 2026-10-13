Во вторник сохранится облачная погода
Фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Во вторник сохранится облачная погода

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Во вторник в Латвии будет преимущественно пасмурно, однако в течение дня во многих местах выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

До обеда местами сохранится туман. В отдельных районах страны пройдет кратковременный дождь. Ветер будет слабым, временами совсем стихнет. Температура воздуха поднимется до +8...+13 градусов.

В Риге, когда рассеется туман, может выглянуть солнце, осадков не ожидается, ветер будет слабым, температура воздуха не превысит +12 градусов.

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