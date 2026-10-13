Водитель BMW устроил аварию у Островного моста и сбежал, бросив пострадавшую женщину
Водитель ярко-синего BMW едва не спровоцировал одну аварию, а через несколько секунд уже столкнулся с другой машиной. После удара мужчина собрал документы и скрылся, оставив пострадавшую женщину и разбитые автомобили.
В понедельник утром в районе Островного моста в Риге водитель BMW устроил опасную ситуацию на дороге, которая ведет с улицы Краста на улицу Лачплеша. Едва избежав одного столкновения, он вскоре врезался в Toyota, после чего скрылся с места происшествия. "Буквально летел", - так очевидец Юрис описал манеру езды водителя BMW.
После аварии участок дороги перекрыли пожарные. По словам Юриса, водитель синего автомобиля резко выехал перед другой машиной непосредственно перед разделительной полосой, откуда движение продолжается прямо на улицу Лачплеша.
"Я ехал по дороге, по которой сейчас едут машины. Он выскочил прямо перед разделительной полосой и тут врезался. Женщина ехала совершенно спокойно. Она тоже была в шоке. Если бы она ехала немного быстрее, все могло закончиться смертельным исходом", - рассказал очевидец.
Женщину после аварии доставили в больницу в удовлетворительном состоянии для дополнительных обследований.
Хотя основной удар пришелся на моторный отсек Toyota, лобовое стекло автомобиля полностью разбилось. В обеих машинах сработали подушки безопасности, а ходовая часть получила повреждения после столкновения с бетонным ограждением.
На месте аварии собрались люди, которые видели произошедшее. Однако водителя BMW поблизости уже не было. По словам очевидцев, мужчина убежал в сторону улицы Лачплеша. Несколько человек попытались догнать его, но безуспешно. "Мы выбежали, чтобы вытащить женщину из машины. А он сам еще какое-то время крутился рядом, видимо, забрал свои документы и умчался", - рассказал Юрис.
Читайте продолжение после рекламы
Пока правоохранителям не удалось установить, кто именно находился за рулем BMW. Однако владелец автомобиля им известен. В ходе дальнейших выяснений предстоит определить, управлял ли машиной ее хозяин или за рулем находился кто-то из его знакомых. Если установить личность водителя не удастся, значительная часть ответственности за последствия может лечь на владельца автомобиля.