Водитель BMW устроил аварию у Островного моста и сбежал, бросив пострадавшую женщину

На месте аварии собрались люди, которые видели произошедшее. Однако водителя BMW поблизости уже не было. По словам очевидцев, мужчина убежал в сторону улицы Лачплеша. Несколько человек попытались догнать его, но безуспешно. "Мы выбежали, чтобы вытащить женщину из машины. А он сам еще какое-то время крутился рядом, видимо, забрал свои документы и умчался", - рассказал Юрис.