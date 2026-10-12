В Риге мужчину избили бутылкой и несколько раз выстрелили в него прямо под окнами жилого дома
Жители рижского Зиепниеккалнса стали свидетелями жестокого нападения прямо у подъезда многоэтажки. Несколько молодых людей избили мужчину бутылкой, а затем достали оружие и открыли огонь, сообщает передача "Degpunktā".
Жителям Зиепниеккалнса пришлось пережить настоящий шок: на тротуаре возле их дома группа неизвестных жестоко избила мужчину, а затем несколько раз выстрелила в него. Происшествие случилось на улице Ливциема, у входа в девятиэтажный жилой дом. Нападение произошло вскоре после полуночи. Многие жильцы слышали шум, однако своими глазами происходящее видели немногие.
Одна из очевидиц рассказала, что разговаривала с подругой, когда они услышали визг автомобильных шин и звук разбитого стекла. Женщины подошли к окну и увидели, как несколько молодых людей вышли из машины.
"Они вышли из машины и начали бить мужчину в возрасте разбитой бутылкой. Затем они достали оружие и выстрелили", - рассказала свидетельница.
По ее словам, прозвучало примерно три-четыре выстрела. После этого нападавшие уехали. Несмотря на случившееся, мужчина смог подняться и самостоятельно пойти. Рядом с ним находились еще два человека. "Ужас. Я встала и пошла к маме рассказать, что произошло. Это был шок", - вспоминает женщина.
В последующие дни в социальных сетях появились фотографии, сделанные жильцами дома. На снимках запечатлены сотрудники правоохранительных органов, которые собирали улики на месте нападения. С помощью металлоискателя полицейские искали гильзы. По словам местных жителей, стражи порядка также тщательно опрашивали жильцов нескольких подъездов, пытаясь выяснить, что именно произошло той ночью.
При этом полиция пока не раскрывает подробности случившегося и отказывается давать более развернутые комментарии в интересах расследования. Известно, что раненый мужчина попал в больницу. Почему на него напали, кто были нападавшие и что стало причиной жестокого конфликта, пока остается неизвестным. Предполагается, что обстоятельства происшествия могут проясниться в ближайшие дни.