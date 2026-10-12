В Риге мужчину избили бутылкой и несколько раз выстрелили в него прямо под окнами жилого дома

При этом полиция пока не раскрывает подробности случившегося и отказывается давать более развернутые комментарии в интересах расследования. Известно, что раненый мужчина попал в больницу. Почему на него напали, кто были нападавшие и что стало причиной жестокого конфликта, пока остается неизвестным. Предполагается, что обстоятельства происшествия могут проясниться в ближайшие дни.