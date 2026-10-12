Убытки airBaltic резко увеличились - за полгода они достигли 128,2 млн евро
Убытки латвийской национальной авиакомпании airBaltic в первом полугодии 2026 года выросли со 1,7 млн евро за аналогичный период прошлого года до 128,2 млн евро. При этом оборот компании вырос на 14,2%, до 399,2 млн евро.
За первые шесть месяцев 2026 года airBaltic перевезла 4,4 млн пассажиров - на 15% больше, чем годом ранее. Из них 2,5 млн воспользовались маршрутной сетью компании, что на 3,9% превышает показатель за аналогичный период 2025 года.
Общее количество выполненных рейсов, включая услуги аренды самолетов с экипажами (ACMI), увеличилось на 16,2% - до 42 300. В рамках собственной маршрутной сети было выполнено 24 000 рейсов (+5%), еще 18 300 пришлось на ACMI (+35%). Средняя заполняемость мест снизилась на один процентный пункт - до 77,3%.
Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа, амортизации и арендных платежей (EBITDAR), без учета резервов на судебные разбирательства, составила 34 млн евро. Это на 16,9 млн евро меньше, чем годом ранее.
Во втором квартале оборот airBaltic вырос на 15,3% - до 250,1 млн евро. Однако вместо прибыли в размере 27,6 млн евро, полученной за аналогичный период прошлого года, компания понесла убытки в размере 58,1 млн евро.
Количество пассажиров во втором квартале увеличилось на 17% - до 3 млн человек, а число выполненных рейсов, включая ACMI, выросло на 19,1% - до 27 200. Маршрутной сетью компании воспользовались 1,41 млн пассажиров, что на 3,2% больше, чем во втором квартале 2025 года.
Рост оборота в первом полугодии airBaltic объясняет увеличением доходов от пассажирских перевозок на 7,4% и от услуг ACMI - на 36,5%.
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В компании отмечают, что на финансовые результаты негативно повлияли рост операционных расходов, увеличение затрат на финансирование и амортизацию в связи с расширением авиапарка. Существенное влияние оказали и колебания валютных курсов. Если в первом полугодии 2025 года они принесли компании прибыль в размере 65,7 млн евро, то в этом году обернулись убытками в размере 21,2 млн евро.
Во втором квартале в среднем 26 самолетов airBaltic находились в аренде ACMI против 19 годом ранее. При этом доступность авиапарка значительно улучшилась: в первом полугодии 2026 года ни один самолет компании не простаивал из-за проблем с двигателями Pratt & Whitney. Для сравнения, годом ранее в среднем 11 самолетов находились в простое по этой причине.
Дополнительное давление на финансовые результаты оказала эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Расходы на топливо во втором квартале выросли на 79,6% в годовом выражении - до 66,1 млн евро. Также увеличились затраты на персонал, квоты на выбросы углерода и другие операционные расходы.
Из-за ограничений на использование воздушного пространства airBaltic пришлось прокладывать более длинные маршруты и прекратить полеты в Тель-Авив и Дубай. На фоне роста цен на топливо компания скорректировала летнее расписание, отменив около 5,7% первоначально запланированных рейсов на период с марта по октябрь. Дополнительные расходы на авиационное топливо во втором квартале оцениваются в 29,3 млн евро.
Президент и исполнительный директор airBaltic Эрно Хильден заявил, что авиационная отрасль продолжает испытывать значительное внешнее давление, в том числе из-за рекордно высоких цен на топливо.
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По его словам, компания сосредоточена на укреплении финансовой устойчивости и создании более стабильной операционной модели. Эти цели отражены в недавно представленном бизнес-плане, который предусматривает сохранение важной роли airBaltic в обеспечении транспортного сообщения Латвии и всего Балтийского региона.
В дальнейшем авиакомпания будет публиковать основные операционные показатели во второй половине каждого месяца в ежемесячном отчете за предыдущий месяц.
В первом полугодии 2025 года оборот airBaltic составил 349,6 млн евро, а убытки - 1,7 млн евро.
По итогам 2025 года оборот концерна вырос на 4,2% по сравнению с 2024 годом - до 779,344 млн евро. Убытки сократились в 2,7 раза, до 44,337 млн евро. За год авиакомпания перевезла 5,2 млн пассажиров - на 1% больше, чем в 2024 году.
Как сообщалось, airBaltic начала реструктуризацию финансовых обязательств в соответствии с процедурой Chapter 11, предусмотренной законодательством США.
Летом 2025 года акционером airBaltic стала немецкая авиакомпания Lufthansa. В настоящее время латвийскому государству принадлежит 88,37% акций, Lufthansa - 10%, компании Aircraft Leasing 1, принадлежащей датскому предпринимателю и финансовому инвестору Ларсу Тусену, - 1,62%. Еще 0,01% акций принадлежит другим акционерам.
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Основной капитал компании составляет 41,819 млн евро.