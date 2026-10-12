Убытки airBaltic резко увеличились - за полгода они достигли 128,2 млн евро

В компании отмечают, что на финансовые результаты негативно повлияли рост операционных расходов, увеличение затрат на финансирование и амортизацию в связи с расширением авиапарка. Существенное влияние оказали и колебания валютных курсов. Если в первом полугодии 2025 года они принесли компании прибыль в размере 65,7 млн евро, то в этом году обернулись убытками в размере 21,2 млн евро.