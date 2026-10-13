В Латвии хотят изменить второй пенсионный уровень: какие новые возможности появятся у людей

"Мы уже довольно давно вместе с Банком Латвии и экспертами по накопительным пенсиям думаем, как улучшить систему, чтобы у людей была возможность самим принимать больше решений", - объяснил Аугулис. Сейчас при выходе на пенсию человек, как правило, может выбрать один из двух вариантов: присоединить накопления второго пенсионного уровня к первому либо приобрести полис пожизненной пенсии. Во втором случае выплаты человеку производит страховая компания.