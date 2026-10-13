В Латвии хотят изменить второй пенсионный уровень: какие новые возможности появятся у людей
Министр земледелия Улдис Аугулис (СЗК) рассказал в эфире TV24 о планируемых изменениях второго пенсионного уровня. По его словам, нынешняя система оставляет человеку слишком мало вариантов, когда он достигает пенсионного возраста. Поэтому власти обсуждают возможность предоставить будущим пенсионерам больше самостоятельности в управлении накопленным капиталом.
"Мы уже довольно давно вместе с Банком Латвии и экспертами по накопительным пенсиям думаем, как улучшить систему, чтобы у людей была возможность самим принимать больше решений", - объяснил Аугулис. Сейчас при выходе на пенсию человек, как правило, может выбрать один из двух вариантов: присоединить накопления второго пенсионного уровня к первому либо приобрести полис пожизненной пенсии. Во втором случае выплаты человеку производит страховая компания.
Предлагаемые изменения должны расширить этот выбор. При этом речь не идет о том, чтобы разрешить свободно снимать все накопления в любое время.
За пять лет до пенсии можно будет снизить инвестиционные риски
Одна из обсуждаемых возможностей касается людей, которым до достижения пенсионного возраста осталось не более пяти лет. Им могут разрешить самостоятельно решать, продолжать ли инвестировать накопления второго пенсионного уровня в финансовые рынки или перевести их в первый пенсионный уровень.
Такой вариант позволит тем, кто опасается колебаний финансовых рынков непосредственно перед выходом на пенсию, выбрать более консервативный подход. Однако у него есть и обратная сторона: отказ от инвестиций означает потерю возможности получить дополнительный доход, если рынки будут расти.
Аугулис подчеркивает, что накопления второго пенсионного уровня следует рассматривать не как деньги, которые можно просто забрать, а как капитал, которым человек должен иметь возможность разумно распоряжаться.
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После выхода на пенсию накопления смогут продолжить работать
Вторая идея предусматривает возможность и после достижения пенсионного возраста оставить накопленный капитал инвестированным в финансовые рынки. При этом пенсионер сможет постепенно получать часть средств в виде доплаты к ежемесячной пенсии.
"Чтобы деньги продолжали работать и приносили доход, но параллельно ты мог получать часть суммы к своей пенсии - как доплату к ежемесячной пенсии", - пояснил министр.
По его мнению, такой подход позволит учитывать разные жизненные обстоятельства и финансовые планы людей. Одним важнее снизить риски перед выходом на пенсию, другим - сохранить возможность инвестировать и получать дополнительный доход уже после ее назначения. "Люди по-разному планируют свою жизнь, и мы не можем ставить всех в положение, когда при достижении пенсионного возраста у человека есть только две возможности", - заявил Аугулис.
Почему Латвия не хочет повторять опыт Литвы и Эстонии
При этом министр подчеркнул, что обсуждаемые изменения не предполагают свободного изъятия всех накоплений второго пенсионного уровня до выхода на пенсию - как это в определенных формах допускается в Литве и Эстонии.
Аугулис критически относится к подобному подходу, поскольку досрочное снятие накоплений может существенно уменьшить будущую пенсию. По его оценке, в результате ежемесячные выплаты могут оказаться на 15%, 25% или даже 30% ниже.
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"Мы не готовы идти на то, чтобы уменьшать людям ежемесячную пенсию на 15-25 или даже 30 процентов. После этого у человека может уже не остаться времени, чтобы накопить достаточно средств к моменту выхода на пенсию", - пояснил он.
По мнению министра, пенсионные накопления должны обеспечивать человеку достаточный доход в пожилом возрасте. Аугулис считает, что пенсия должна замещать примерно 60% прежнего заработка.
Чтобы получать больше, он рекомендует работающим людям дополнительно пользоваться третьим пенсионным уровнем, который позволяет формировать собственные накопления.
Нужно ли повышать пенсионный возраст?
Отдельно Аугулис затронул вопрос устойчивости пенсионной системы на фоне демографических изменений. Число работающих жителей сокращается, тогда как доля пенсионеров растет, что создает дополнительную нагрузку на систему.
Министр считает принципиально важным сохранить нынешний объем социальных взносов, направляемых на пенсионный капитал, - 20%. Сейчас из них 15 процентных пунктов поступают в первый пенсионный уровень, а пять - во второй.
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По мнению Аугулиса, важно не допустить сокращения общей доли взносов, предназначенной для пенсий, и сохранить существующее соотношение между уровнями.
Он утверждает, что при таком подходе на макроэкономическом уровне пенсионная система остается устойчивой до 2050 года. Поэтому министр не видит оснований для нового повышения пенсионного возраста в ближайшее время. "Нам не нужно сейчас повышать пенсионный возраст", - заявил Аугулис, назвав подобные разговоры необоснованными.