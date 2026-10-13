На дне Балтийского моря исчезает жизнь: мертвые зоны уже занимают территорию в полторы Дании
Балтийское море стремительно теряет способность поддерживать жизнь: примерно на пятой части его глубоководного дна уже не наблюдается признаков живых организмов. Среди главных причин - загрязнение, избыток питательных веществ и потепление воды.
В Балтийском море год за годом увеличиваются зоны с дефицитом кислорода. Сейчас примерно на пятой части глубоководного морского дна уже не наблюдается признаков жизни, предупреждает экологическая инициатива Race for the Baltic. Балтийское море отличается мелководностью, почти замкнутой экосистемой и высокой долей пресной воды. Такие условия создают особую среду обитания для сотен видов растений и животных. Однако эта экосистема восстанавливается медленно и особенно чувствительна к загрязнению, нехватке кислорода и климатическим изменениям.
Почему Балтийское море так уязвимо
В отличие от океанов, Балтийское море очень медленно обменивается водой с другими водоемами. Полная смена воды может занимать до 30 лет. Поэтому загрязняющие вещества остаются здесь намного дольше, чем во многих других морях.
Ограниченный водообмен с Северным морем также затрудняет поступление богатой кислородом воды в глубокие слои. В результате на морском дне возникает дефицит кислорода, который способствует дальнейшему ухудшению состояния экосистемы.
Одна из главных проблем Балтийского моря - эвтрофикация. Так называют процесс, при котором в воду попадает слишком много питательных веществ, прежде всего азота и фосфора. Они действуют как удобрение для водорослей и водных растений, вызывая их чрезмерное размножение.
Избыток этих веществ приводит к интенсивному цветению водорослей. Летом оно становится одним из наиболее заметных признаков неблагополучия Балтийского моря. Когда водоросли отмирают и разлагаются, этот процесс потребляет дополнительный кислород. Так возникает замкнутый круг: чем больше водорослей, тем сильнее дефицит кислорода и тем хуже условия для морских обитателей.
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Проблему усугубляет изменение климата. Балтийское море нагревается быстрее многих других морей мира, а повышение температуры воды способствует размножению водорослей. В результате все чаще появляются так называемые мертвые зоны - участки, где из-за нехватки кислорода почти не могут выживать живые организмы.
Корабли приносят в море чужеродные виды
Цветение водорослей - не единственная угроза для Балтийского моря. Это один из наиболее интенсивно используемых судоходных районов Европы, где одновременно могут находиться до 2000 судов.
Активное судоходство увеличивает загрязнение воздуха и воды, а также способствует распространению инвазивных видов. По данным экологической инициативы, они попадают в Балтийское море главным образом с балластными водами судов.
Чужеродные виды способны нарушать природное равновесие и вытеснять местные организмы.
Дополнительную нагрузку создают тяжелые металлы, токсичные химические вещества, остатки лекарств и пластиковые отходы. Ученые все чаще обнаруживают микропластик в морских организмах. Постепенно он может попадать и в организм человека.
Что каждый из нас может сделать
В Race for the Baltic считают, что восстановить Балтийское море еще возможно. Но для этого необходимы как меры со стороны государств и предприятий, так и участие общества.
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В повседневной жизни каждый может внести свой вклад:
- Выбирать экологичные чистящие средства. Это помогает сократить попадание химических веществ и фосфатов в сточные воды, а затем и в море.
- Меньше использовать химические удобрения в садах. Дожди смывают их в реки и далее в море, где питательные вещества способствуют цветению водорослей и нехватке кислорода.
- Не оставлять мусор на пляжах и побережье. Даже небольшое количество отходов может навредить птицам, рыбам и другим морским животным.
- Участвовать в уборке пляжей. Такие акции помогают уменьшить количество мусора, который может попасть в море.
- Рассказывать о проблемах Балтийского моря и призывать других беречь природу. Осведомленность общества и общественное давление могут способствовать изменениям в политике и работе предприятий.
Впрочем, одной лишь смены индивидуальных привычек недостаточно. Для существенного улучшения ситуации нужны более масштабные политические и экономические решения.
Среди необходимых мер экологическая инициатива называет ужесточение ограничений на загрязнение, переход к более устойчивому сельскому хозяйству, сокращение выбросов судоходства, модернизацию очистных сооружений и борьбу с чрезмерным выловом рыбы.
Важную роль играет и восстановление водно-болотных угодий и прибрежных экосистем. Они помогают естественным образом очищать воду и уменьшают количество загрязняющих веществ, попадающих в Балтийское море.