На дне Балтийского моря исчезает жизнь: мертвые зоны уже занимают территорию в полторы Дании

В Балтийском море год за годом увеличиваются зоны с дефицитом кислорода. Сейчас примерно на пятой части глубоководного морского дна уже не наблюдается признаков жизни, предупреждает экологическая инициатива Race for the Baltic. Балтийское море отличается мелководностью, почти замкнутой экосистемой и высокой долей пресной воды. Такие условия создают особую среду обитания для сотен видов растений и животных. Однако эта экосистема восстанавливается медленно и особенно чувствительна к загрязнению, нехватке кислорода и климатическим изменениям.