"Мы разрушим все без исключения": командующий НАТО предостерег Москву от нападения на страны альянса

"Если кто-то окажется настолько безрассудным, чтобы напасть на нас, мы будем сражаться, – сказал он. – Мы остановим нападение и лишим противника возможности достичь своих целей, какими бы они ни были. Словом, мы сделаем так, чтобы любое нападение на любого союзника оказалось совершенно бесполезным".