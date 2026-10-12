"Мы разрушим все без исключения": командующий НАТО предостерег Москву от нападения на страны альянса
Главнокомандующий силами НАТО в Европе предупредил Россию, что его войска уничтожат "все без исключения", что будет задействовано в нападении, если Москва окажется "настолько безрассудной", чтобы атаковать территорию альянса. Об этом сообщает Reuters.
Выступая на конференции по безопасности в Варшаве, генерал ВВС США Алексус Гринкевич заявил, что НАТО является оборонительным альянсом, но остановит, ослабит и разгромит любое наступление на любого из своих членов, чтобы нападение оказалось "совершенно бесполезным".
Reuters отмечает, что выступая в Варшаве, Гринкевич не назвал Россию напрямую, однако его послание явно было адресовано Москве.
"Если кто-то окажется настолько безрассудным, чтобы напасть на нас, мы будем сражаться, – сказал он. – Мы остановим нападение и лишим противника возможности достичь своих целей, какими бы они ни были. Словом, мы сделаем так, чтобы любое нападение на любого союзника оказалось совершенно бесполезным".
Гринкевич дал понять Москве, что при необходимости это будет включать масштабный ответный удар, выходящий далеко за пределы ударов по силам в районе нападения.
"Если противник решит продолжить наступление или задействовать резервы, мы разрушим систему ведения боевых действий, направленную против нас, – заявил он. – Это касается не только самих атакующих сил, но и всего без исключения, что оказывает им поддержку, обеспечивает их снабжение и управляет ими".