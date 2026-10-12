Он начал курить, когда еще носил подгузники. Как сегодня живет мальчик, который шокировал мир?

В разговоре с RTL молодой человек вспомнил, как начал курить в детстве. По его словам, однажды он украл у кого-то сигарету на рынке, и так появилась вредная привычка. Позже, когда ему удавалось что-то продать и заработать деньги, он тратил их на сигареты, вместо того чтобы отдавать матери. Это признание показывает, насколько глубоко никотиновая зависимость укоренилась в его жизни еще в раннем детстве.