Он начал курить, когда еще носил подгузники. Как сегодня живет мальчик, который шокировал мир?
В 2010 году мир облетели шокирующие кадры из Индонезии: на них двухлетний мальчик, еще в подгузниках, курил как заядлый взрослый. Маленький Арди Ризал выкуривал до 40 сигарет в день. В этом году ему исполнилось 18 лет, и за прошедшее время его жизнь кардинально изменилась.
В 2010 году маленький Арди Ризал, известный также как Алди Суганда, прославился на весь мир. Он жил в Южной Суматре, Индонезия. В интернете стремительно распространились кадры, на которых ребенок держит в руке сигарету. Еще большее возмущение вызвали сообщения о том, что мальчик выкуривает до двух пачек сигарет в день. Его история стала ярким примером того, насколько серьезная никотиновая зависимость может развиться даже в самом раннем возрасте.
Начал курить, не достигнув и двух лет
История зависимости маленького индонезийца действительно шокирует. В 2010 году его родители рассказали телеканалу CBS, что впервые Арди столкнулся с сигаретами примерно в 11 месяцев. Тогда он находился вместе с матерью на рынке, где семья торговала рыбой. Ребенок обычно играл на территории рынка, и однажды мать обнаружила его возле табачного киоска с уже зажженной сигаретой в руке. Постепенно курение стало частью повседневной жизни мальчика.
Ситуация становилась все тревожнее. Каждый раз, когда родственники пытались ограничить доступ ребенка к сигаретам, он устраивал сильные истерики. Мальчик кричал, плакал, а иногда даже бился головой об пол, требуя очередную сигарету.
После того как история Арди получила широкий международный резонанс, в ситуацию вмешались специалисты по защите детей в Индонезии. Мальчику оказали необходимую помощь, а при поддержке детского психолога Сето Мулджади начался процесс реабилитации.
Бросил курить, но появилась другая проблема
Хотя Арди удалось преодолеть никотиновую зависимость, вскоре семья столкнулась с новой проблемой. Вместо сигарет мальчик все чаще стал искать утешение в еде.
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Отказ от курения давался ему нелегко. Ребенок начал есть слишком много, требовал большие порции и нередко просил добавку. Еда стала для него способом компенсировать отказ от сигарет.
В одном из интервью мать рассказывала, что за один прием пищи мальчик мог съесть целых три миски еды. По мере увеличения веса возникли опасения по поводу ожирения. Специалистам пришлось помогать Арди не только справляться с последствиями никотиновой зависимости, но и менять пищевые привычки. Постепенно он научился есть меньше и перешел к более здоровому образу жизни.
В 2017 году в интервью CNN мальчик признался, что отказаться от сигарет было очень трудно. Когда он не курил, во рту появлялся неприятный привкус, а голова кружилась. Однако после преодоления зависимости его самочувствие значительно улучшилось.
Спустя 13 лет журналисты нашли его на индонезийском рынке
В 2023 году журналисты немецкого телеканала RTL решили выяснить, что стало с мальчиком, фотографии которого когда-то шокировали весь мир. Они отправились в Индонезию, чтобы найти Арди и узнать, как изменилась его жизнь.
После продолжительных поисков журналистам с помощью местной переводчицы удалось встретить его на одном из рынков. Когда-то пухлый ребенок, который почти постоянно курил, вырос в стройного молодого человека. Однако в репортаже выяснилась и печальная подробность: Арди бросил школу, чтобы помогать матери работать и зарабатывать на жизнь.
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В разговоре с RTL молодой человек вспомнил, как начал курить в детстве. По его словам, однажды он украл у кого-то сигарету на рынке, и так появилась вредная привычка. Позже, когда ему удавалось что-то продать и заработать деньги, он тратил их на сигареты, вместо того чтобы отдавать матери. Это признание показывает, насколько глубоко никотиновая зависимость укоренилась в его жизни еще в раннем детстве.
Репортаж RTL, опубликованный в июне 2023 года, впервые за долгое время позволил миру увидеть, каким вырос Арди. Его внешность изменилась до неузнаваемости, и молодой человек уже ничем не напоминал пухлого малыша с сигаретой в руке.
В 2026 году ему исполнилось 18 лет
В этом году Арди Ризал достиг совершеннолетия. Об этом свидетельствует трогательная публикация в социальной сети Facebook, размещенная 8 июня 2026 года. Брианна Логе, которая когда-то познакомилась с необычной историей молодого человека, публично поздравила Алди Суганда с 18-летием. В своем сообщении она вспомнила, как впервые увидела мальчика в документальном фильме.
"Не могу поверить, что сегодня тебе уже исполнилось 18 лет. Я прекрасно помню, как впервые увидела тебя в документальном фильме. Увиденное тогда одновременно шокировало и тронуло меня", - написала женщина.
Она также рассказала, что позднее ей удалось встретиться с молодым человеком лично.
"Я никогда бы не подумала, что однажды у меня появится возможность встретить тебя лично. Ты всегда будешь мне очень дорог, и я всегда буду готова поддерживать тебя, чем только смогу, сынок", - говорится в поздравлении.
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Автор публикации выразила радость по поводу будущего молодого человека и достижений, которые его еще ждут.
Хотя проверенной информации о нынешней повседневной жизни Арди в открытом доступе немного, его история по-прежнему привлекает внимание. Парадоксально и одновременно печально, что всемирную известность он получил не благодаря таланту или достижениям, а из-за пугающей зависимости.