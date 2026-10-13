Все средства хороши? В Риге жертва возможного насилия стала инструментом в политической борьбе

Энгелис с января этого года возглавлял в Риге консультативную комиссию по делам молодежи. Он сложил свой мандат 10 сентября, публично объяснив это выгоранием. Уйти из думы и выйти из партии Энгелиса заставило руководство "Прогрессивных", получившее тревожные сигналы. На тот момент они свидетельствовали о нарушениях этики, но не о возможном преступлении. Как указали в партии, сама девушка в начале сентября просила не предпринимать дальнейших действий и сохранить ее анонимность, и партия выполнила это пожелание. Ситуация изменилась 28 сентября. В тот день девушка обратилась в полицию, которая начала уголовный процесс. В ходе расследования полиция выяснит, злоупотребил ли Энгелис своим положением, чтобы воспользоваться доверием девушки.