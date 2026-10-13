Все средства хороши? В Риге жертва возможного насилия стала инструментом в политической борьбе
История бывшего депутата Рижской думы Мартиньша Энгелиса, которого подозревают в возможном преступлении сексуального характера в отношении несовершеннолетней, стала поводом для политической борьбы в столице. Однако, по данным Латвийского телевидения, сама девушка не хотела огласки, а публикация в прессе причинила ей новую боль.
Незадолго до убедительной победы "Объединенного списка" на выборах в Сейм в политических кулуарах велись разговоры о возможных изменениях в руководстве Рижской думы. Они начались сразу после того, как стало известно о сексуальных отношениях бывшего депутата "Прогрессивных" в Рижской думе Мартиньша Энгелиса с несовершеннолетней девушкой, сообщает Lsm.lv.
Согласно информации, имеющейся в распоряжении передачи Латвийского телевидения "De facto", девушка не давала своего согласия на широкую огласку, а также на то, чтобы стать инструментом политической борьбы. Напротив - случившееся заставило ее пережить все заново.
Несмотря на то, что коалиционные партии Рижской думы к настоящему моменту заключили перемирие, оппозиция продолжает сбор подписей за отставку мэра "Прогрессивных" Виестурса Клейнбергса.
Энгелис с января этого года возглавлял в Риге консультативную комиссию по делам молодежи. Он сложил свой мандат 10 сентября, публично объяснив это выгоранием. Уйти из думы и выйти из партии Энгелиса заставило руководство "Прогрессивных", получившее тревожные сигналы. На тот момент они свидетельствовали о нарушениях этики, но не о возможном преступлении. Как указали в партии, сама девушка в начале сентября просила не предпринимать дальнейших действий и сохранить ее анонимность, и партия выполнила это пожелание. Ситуация изменилась 28 сентября. В тот день девушка обратилась в полицию, которая начала уголовный процесс. В ходе расследования полиция выяснит, злоупотребил ли Энгелис своим положением, чтобы воспользоваться доверием девушки.
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Публикация в газете Diena сделала девушку узнаваемой для ее близких и для более широкого круга людей, повторно причинив ей боль. По данным передачи "De facto", она на это не соглашалась и не рассчитывала на подобное развитие событий. Оценку публикации в конце октября даст Латвийский совет по этике СМИ.