Латвийские работодатели потребовали не раздувать госуправление и отказаться от лишних расходов

Согласно приведенным LDDK прогнозам, на 2027 год необходимо найти бюджетные решения как минимум на 449 миллионов евро, а к 2030 году потребность может достичь 1,6 миллиарда евро. Конфедерация предлагает установить для всех министерств и учреждений публичного сектора четкие цели по экономии, сроки и ответственность за их выполнение. Результаты следует оценивать по фактически сэкономленным средствам, а не по количеству планов и деклараций.