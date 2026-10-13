Латвийские работодатели потребовали не раздувать госуправление и отказаться от лишних расходов
Латвийская конфедерация работодателей (LDDK) призывает правительство при подготовке бюджета на 2027 год перейти от отдельных сокращений расходов к системным изменениям в государственном управлении. Основное предложение – не принимать новых обязательств без финансового обеспечения, пересмотреть существующие расходы и финансировать дополнительные приоритеты за счет конкретной экономии.
Согласно приведенным LDDK прогнозам, на 2027 год необходимо найти бюджетные решения как минимум на 449 миллионов евро, а к 2030 году потребность может достичь 1,6 миллиарда евро. Конфедерация предлагает установить для всех министерств и учреждений публичного сектора четкие цели по экономии, сроки и ответственность за их выполнение. Результаты следует оценивать по фактически сэкономленным средствам, а не по количеству планов и деклараций.
LDDK также призывает пересмотреть государственные функции, оценить возможности объединения учреждений, провести структурные реформы и внедрить рекомендации Госконтроля, прежде всего обеспечивающие измеримую экономию. Социальные партнеры уже договорились до 20 ноября пересмотреть 21 ранее принятое решение без обеспеченного финансирования. Их совокупное влияние на бюджет составляет 420,6 миллиона евро.
Ликвидировать длительно незанятые должности
Одно из конкретных предложений LDDK – выполнить ранее принятое решение правительства о ликвидации должностей, остающихся вакантными более шести месяцев. С учетом предусмотренных законом исключений требование распространяется на 417 должностей, однако учреждения предложили ликвидировать лишь 60, или около 14%.
Сокращение этих 60 должностей позволит сэкономить примерно 1,8 миллиона евро в год, тогда как ликвидация всех 417 – около 12 миллионов. LDDK предлагает отменить исключение, позволяющее сохранять длительно незанятые должности, если на них объявлен конкурс, в том числе повторный после безрезультатного предыдущего.
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Конфедерация также призывает проверять такие вакансии каждые полгода, а в 2027 году создавать новые должности только путем перераспределения существующих, не увеличивая их общее количество. Аналогичную оценку предлагается провести в самоуправлениях и государственных предприятиях.
Сохранить минимальную зарплату на уровне 820 евро
LDDK выступает за сохранение ранее утвержденного графика повышения минимальной зарплаты: в 2027 году она должна составить 820 евро в месяц. Работодатели отмечают, что предприятия уже планировали расходы с учетом этого размера, а пересмотр договоренностей приведет к дополнительным затратам и снизит предсказуемость условий ведения бизнеса.
Дальнейшие изменения минимальной зарплаты конфедерация предлагает оценивать с учетом их влияния на расходы работодателей, занятость и конкурентоспособность предприятий, а также различий между регионами и отраслями.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что даже к представителям простых профессий в Латвии работодатели стали выдвигать новые требования.