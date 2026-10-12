Латвия продает России все больше товаров: импорт рухнул, зато экспорт вырос

В том числе в Россию за восемь месяцев этого года Латвия экспортировала товаров на общую сумму 706,911 млн евро, что на 24,2% или 137,687 млн евро, больше чем за соответствующий период прошлого года, в то время как в Беларусь было вывезено товаров на сумму 93,701 млн евро, что представляет собой рост на 15,4% или 12,504 млн евро.