Латвия продает России все больше товаров: импорт рухнул, зато экспорт вырос
Несмотря на санкции и политическую напряженность, экспорт из Латвии в Россию не сокращается, а растет. За восемь месяцев 2026 года поставки в Россию и Беларусь увеличились на 23,1%, причем только алкоголя и напитков в Россию продали более чем на 309 млн евро. При этом импорт из двух стран резко упал.
За восемь месяцев этого года Латвия экспортировала в Россию и Беларусь товаров на общую сумму 800,611 млн евро, что на 23,1% или 150,192 млн евро больше, чем за восемь месяцев 2025 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
В том числе в Россию за восемь месяцев этого года Латвия экспортировала товаров на общую сумму 706,911 млн евро, что на 24,2% или 137,687 млн евро, больше чем за соответствующий период прошлого года, в то время как в Беларусь было вывезено товаров на сумму 93,701 млн евро, что представляет собой рост на 15,4% или 12,504 млн евро.
По данным ЦСУ, что за восемь месяцев 2026 года Латвия больше всего экспортировала в Россию продукцию пищевой промышленности, напитки, алкоголь, табак и его промышленные заменители на сумму 343,009 млн евро.
В том числе напитков и алкоголя было экспортировано на общую сумму 309,503 млн евро. На виски пришлось 121,229 млн евро, на ликеры - 45,174 млн евро, на игристое вино из свежего винограда - 39,083 млн евро, на вино из свежего винограда, включая крепленые вина, и виноградное сусло, брожение которого остановлено добавлением спирта, - 28,37 млн евро, а на вермут и другие вина из свежего винограда, ароматизированные растениями или ароматическими веществами, - 22,347 млн евро. Стоимость экспорта изделий из зерна, муки, крахмала или молока, а также мучных кондитерских изделий составила в общей сложности 16,201 млн евро.
Также за восемь месяцев этого года Латвия экспортировала в Россию текстильные материалы и текстильные изделия на сумму 124,286 млн евро, продукцию химической и смежных отраслей промышленности на сумму 87,802 млн евро, обувь, головные уборы, зонты и другие предметы на сумму 64,035 млн евро.
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В то же время общая стоимость товаров, импортированных из России и Беларуси, по сравнению с соответствующим периодом 2025 года уменьшилась на 48,3% или 44,874 млн евро и составила 48,035 млн евро.
Из России за восемь месяцев этого года в Латвию было ввезено товаров на сумму 30,063 млн евро, что на 36,9% или 17,608 млн евро, меньше чем за восемь месяцев 2025 года, а из Беларуси - на 17,973 млн евро, что меньше в 2,5 раза или на 27,266 млн евро.
В августе 2026 года по сравнению с августом 2025 года экспорт в Россию вырос на 7,1% и составил 98,817 млн евро. На рост больше всего повлиял рост экспорта продукции химической и смежных отраслей промышленности на 62,5% или 6,1 млн евро.
Импорт из России в августе 2026 года по сравнению с августом 2025 года сократился на 67,7% и составил 1,089 млн евро. На падение импорта в основном повлияло сокращение импорта продукции химической и смежных отраслей промышленности, который уменьшился на 95,2%, или 1,4 млн евро.
В августе 2026 года по сравнению с августом 2025 года экспорт в Беларусь вырос на 8,9% и составил 13,153 млн евро. На рост в основном повлиял рост экспорта продукции химической и смежных отраслей промышленности на 51,9%, или 2,1 млн евро. Импорт из Беларуси увеличился на 22,6% и составил 3,061 млн евро. На рост импорта из Беларуси также больше всего повлиял рост импорта продукции химической и смежных отраслей промышленности на 0,7 млн евро.