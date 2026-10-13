В Лиепае придумали, как сделать зимнее купание удобнее: раздевалка теперь прямо на воде

"Мы подсмотрели эту идею в Скандинавии, где такие доступные для всех раздевалки, бани и безопасный вход в воду – обычное дело. Надеюсь, это станет хорошим примером и для других самоуправлений Латвии, побуждая их стремиться к тому, чтобы в крупных местах зимнего купания был удобный доступ к воде".