В Лиепае придумали, как сделать зимнее купание удобнее: раздевалка теперь прямо на воде
На водоеме Беберлини в Лиепае торжественно открыт сезон зимнего плавания 2026/2027 года. В этом раз открытие стало особым – инфраструктуру для любителей зимнего плавания дополнили первой в Латвии общедоступной раздевалкой на воде, приспособленной именно для любителей закаливания.
Новую раздевалку на понтоне в водоеме Беберлини в Лиепае создавали с особым вниманием к доступности среды и удобству использования места для купания различными группами населения. Как отмечает председатель правления Латвийской федерации зимнего плавания и общества VeloRonis Инга Кривцова, это первый подобный проект в Латвии, идея которого заимствована у Северных стран.
"Мы подсмотрели эту идею в Скандинавии, где такие доступные для всех раздевалки, бани и безопасный вход в воду – обычное дело. Надеюсь, это станет хорошим примером и для других самоуправлений Латвии, побуждая их стремиться к тому, чтобы в крупных местах зимнего купания был удобный доступ к воде".
Новая раздевалка создана в рамках проекта "Повышение доступности водного туризма" (Riverways II). Цель проекта – способствовать развитию водного туризма в Латвии и Эстонии, улучшая доступ к рекам, озерам и другим водоемам, а также развивая инфраструктуру и предложения водного туризма, адаптированные для различных групп населения.
В дальнейшем раздевалка будет доступна всем пловцам в определенные часы. Подробную информацию о правилах пользования и часах общего доступа предоставит общество VeloRonis, которое отвечает за инфраструктуру зимнего плавания в Беберлини.