Премьер-министр Великобритании Эндрю Бернем заявил, что Россия вмешивалась в британский референдум 2016 года о выходе из Европейского союза. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном в понедельник в подкасте The Rest is Politics. "Придя на Даунинг-стрит, я задал вопрос: "Вмешивалась ли Россия в референдум 2016 года?" И получил однозначный ответ: да, такое вмешательство было", - заявил премьер. В 2020 году парламентская комиссия Великобритании сообщила, что не может подтвердить вмешательство России в голосование о Brexit. При этом комиссия раскритиковала консерваторов, находившихся тогда у власти, за то, что они не расследовали возможное вмешательство.