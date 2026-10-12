Премьер-министр Великобритании уверен - за "брекзитом" стояла Россия
Премьер-министр Великобритании Эндрю Бернем заявил, что Россия вмешивалась в референдум о Brexit в 2016 году. Он также предупредил о влиянии российской дезинформации на политику Германии и призвал Лондон добиваться более тесных отношений с Евросоюзом.
Премьер-министр Великобритании Эндрю Бернем заявил, что Россия вмешивалась в британский референдум 2016 года о выходе из Европейского союза. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном в понедельник в подкасте The Rest is Politics. "Придя на Даунинг-стрит, я задал вопрос: "Вмешивалась ли Россия в референдум 2016 года?" И получил однозначный ответ: да, такое вмешательство было", - заявил премьер. В 2020 году парламентская комиссия Великобритании сообщила, что не может подтвердить вмешательство России в голосование о Brexit. При этом комиссия раскритиковала консерваторов, находившихся тогда у власти, за то, что они не расследовали возможное вмешательство.
Бернем также рассказал, что канцлер Германии Фридрих Мерц говорил ему о связях немецкой правой евроскептической партии "Альтернатива для Германии" (AfD) с Россией. "Она явно связана с Россией - я считаю, что ее финансируют", - передал Бернем слова Мерца.
По утверждению британского премьера, российская дезинформация влияет на политическую ситуацию в Германии. Он считает, что Великобритания должна помогать избирателям в Германии и Франции понимать, что некоторые политические инициативы продвигаются при поддержке противников этих стран.
В понедельник вечером Бернем выступит в парламенте Великобритании. Он намерен призвать депутатов рассмотреть возможность заключения нового соглашения с Евросоюзом и укрепления связей с объединением. В заявлении канцелярии премьера говорится, что Бернем назовет отказ от возможности договориться с ЕС проявлением безответственности.
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По словам представителей правительства, премьер также заявит, что Великобритании необходимо признать: Brexit принес стране больше вреда, чем пользы, а нынешнее положение дел не отвечает ее интересам.