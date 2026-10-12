Во вторник местами ожидаются туман и кратковременный дождь

Небо над Латвией будет частично закрыто облаками, в течение дня на большей части страны выглянет солнце. Будет дуть слабый ветер. В ночные и утренние часы местами сгустится туман, воздух остынет до +3...+8 градусов, на побережье местами будет на градус теплее. Днем температура воздуха достигнет +8...+13 градусов.