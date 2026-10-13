Латвийским обществам нацменьшинств раздали 118 тысяч евро. На что пойдут деньги?
Совет Фонда интеграции общества (Sabiedrības integrācijas fonds - SIF) утвердил 10 проектов в рамках финансируемой из госбюджета "Программы поддержки национальных меньшинств и сплочения общества". Это даст неправительственным организациям (НПО) возможность проводить мероприятия, способствующие сотрудничеству, доверию и укреплению чувства принадлежности к Латвии среди детей, молодежи и семей.
В рамках программы впервые были организованы два конкурса: "Поддержка образовательных мероприятий НПО национальных меньшинств для детей, молодежи или семей" и "Поддержка основной деятельности НПО национальных меньшинств". На конкурсы поступило 35 проектных заявок. На сегодняшний день в пределах доступного финансирования одобрены 10 заявок на общую сумму 118 127,40 евро.
Среди первоначально поддержанных проектов – "Лаборатория юных изобретателей", "Познакомься. Пойми. Сотрудничай.", а также инициативы, которые реализуют общество женщин рома Sāre khetene, Центр ромской культуры, Добельское общество немецкой культуры, общество ERFOLG, Елгавская ассоциация национальных культурных обществ, ассоциация Supolka и другие организации.
Цель конкурсов – создать больше возможностей для встреч и сотрудничества представителей различных общественных групп, одновременно укрепляя использование латышского языка как общего языка общения. Поддержанные инициативы помогут детям, молодежи и семьям не только приобрести новые навыки и знания, но и наладить контакты, уменьшить предубеждения и укрепить чувство принадлежности к Латвии. Финансовая помощь SIF обществам национальных меньшинств также поддержит их повседневную работу, деятельность по представлению интересов и развитие межкультурного общения и творческого сотрудничества.
Мероприятия проектов должны проводиться на латышском языке и языке национального меньшинства, которое представляет заявитель, например творческие занятия и тому подобное. Использование латышского языка в проектах позволит представителям различных общин применять его как общую основу для общения и укрепит его использование в повседневных ситуациях.
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Ранее Otkrito.lv писал о том, что Фонд интеграции общества получил рекордное число заявок на выделение денег.