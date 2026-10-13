Латвийским обществам нацменьшинств раздали 118 тысяч евро. На что пойдут деньги?

Цель конкурсов – создать больше возможностей для встреч и сотрудничества представителей различных общественных групп, одновременно укрепляя использование латышского языка как общего языка общения. Поддержанные инициативы помогут детям, молодежи и семьям не только приобрести новые навыки и знания, но и наладить контакты, уменьшить предубеждения и укрепить чувство принадлежности к Латвии. Финансовая помощь SIF обществам национальных меньшинств также поддержит их повседневную работу, деятельность по представлению интересов и развитие межкультурного общения и творческого сотрудничества.