Полиция опубликовала новую фотографию предполагаемого виновника ДТП, в котором погиб велосипедист

Авария произошла 28 августа этого года, около 17:30, на левом тротуаре улицы Аугуста Деглава, возле дома № 39, в направлении улицы Ницгалес. По имеющимся у полиции данным, неустановленный велосипедист столкнулся с другим велосипедистом, который ехал в том же направлении. Оба упали. Один из них при падении столкнулся с автобусом, двигавшимся навстречу, получил травмы и скончался.