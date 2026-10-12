Полиция опубликовала новую фотографию предполагаемого виновника ДТП, в котором погиб велосипедист
Полиция продолжает поиски велосипедиста, который после столкновения с другим участником движения скрылся с места происшествия. Авария произошла в Риге в конце августа и закончилась гибелью человека. Госполиция опубликовала новое фото предполагаемого виновника и просит откликнуться очевидцев.
Авария произошла 28 августа этого года, около 17:30, на левом тротуаре улицы Аугуста Деглава, возле дома № 39, в направлении улицы Ницгалес. По имеющимся у полиции данным, неустановленный велосипедист столкнулся с другим велосипедистом, который ехал в том же направлении. Оба упали. Один из них при падении столкнулся с автобусом, двигавшимся навстречу, получил травмы и скончался.
Велосипедист, спровоцировавший столкновение, скрылся с места происшествия. Это мужчина примерно 30 лет, ростом около 175 сантиметров, худощавого телосложения. В момент аварии он был одет в светлые брюки и голубую рубашку.
Госполиция просит откликнуться очевидцев происшествия, всех, кто располагает полезной для расследования информацией, а также самого велосипедиста. Позвонить можно по телефону 67086661 или 112.