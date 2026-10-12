Раймонд Паулс и еще 5 человек получат государственные премии в размере 10 000 евро

Премию также планируют вручить бывшему президенту Паралимпийского комитета Латвии Дайге Дадзите - за значительный вклад в развитие спорта и интеграцию людей с инвалидностью в общество. Еще один кандидат - агроном Эдгарс Руза, член правления компании ASNS Ingredient, создатель и многолетний руководитель сельскохозяйственного кооператива LATRAPS. Его хотят отметить за вклад в привлечение иностранных инвестиций и повышение международной конкурентоспособности Латвии.