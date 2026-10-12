Раймонд Паулс и еще 5 человек получат государственные премии в размере 10 000 евро
Композитору Раймонду Паулсу планируют присудить премию Кабинета министров за выдающийся вклад в развитие латвийской музыки и культуры, укрепление национальной идентичности и популяризацию Латвии в мире. Это следует из проекта распоряжения, опубликованного на Портале правовых актов.
Всего на получение награды выдвинуты шесть человек, представляющих культуру, спорт, сельское хозяйство, науку и медицину.
Премию также планируют вручить бывшему президенту Паралимпийского комитета Латвии Дайге Дадзите - за значительный вклад в развитие спорта и интеграцию людей с инвалидностью в общество. Еще один кандидат - агроном Эдгарс Руза, член правления компании ASNS Ingredient, создатель и многолетний руководитель сельскохозяйственного кооператива LATRAPS. Его хотят отметить за вклад в привлечение иностранных инвестиций и повышение международной конкурентоспособности Латвии.
Писательница, публицист, переводчица, дипломат и общественный деятель Анна Жигуре может получить награду за укрепление культурных и дипломатических связей Латвии, Финляндии и Эстонии, сохранение историко-культурного наследия Латвии, а также многолетнюю работу в литературе, переводе и публицистике.
Среди кандидатов также два представителя медицинской науки. Профессора факультета медицинских и биологических наук Латвийского университета, доктора медицинских наук Марциса Лея планируют отметить за выдающийся и многолетний вклад в развитие онкологии, профилактики рака, ранней диагностики и медицинской науки в Латвии, а также подготовку молодых ученых.
В свою очередь профессор Рижского университета имени Страдиня, академик Латвийской академии наук и руководитель Клиники гематологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Сандра Лейниеце может получить премию за вклад всей жизни в медицинскую науку и модернизацию системы здравоохранения Латвии.
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Сколько составляет премия правительства
Премия Кабинета министров предназначена для признания заслуг людей, которые способствуют развитию демократического и правового государства, вносят значительный вклад в экономическую или общественную жизнь либо добиваются выдающихся результатов в других важных для страны сферах.
Согласно установленному порядку, каждый лауреат получает почетный диплом Кабинета министров, нагрудный знак премии и денежное вознаграждение в размере 10 000 евро.
Премию учредили в 1995 году, после восстановления независимости Латвии. Таким образом символически возродили традицию вручения награды "Премия Отечества", учрежденной в 1937 году президентом Карлисом Улманисом.
Предложения о присуждении премии ежегодно до 15 сентября могут подавать члены правительства, самоуправления и неправительственные организации. Затем кандидатуры рассматривает Совет по наградам Кабинета министров.
Информация о лауреатах предыдущих лет опубликована на сайте Государственной канцелярии Латвии.