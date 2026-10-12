В Риге начинают радикальную перестройку важной для города улицы
Рижское самоуправление приступает к реализации долгожданного проекта развития инфраструктуры улицы Гранита от границы Риги до улицы Крустпилс. Будут созданы пешеходная и велосипедная инфраструктуры, установлено новое освещение, обновлено покрытие проезжей части, реконструированы остановки общественного транспорта.
Улица Гранита находится в важной промышленной зоне Риги, где сосредоточены производства, логистические центры, склады и офисы. Здесь работают более 25 предприятий, на которых в общей сложности заняты около 1600 человек.
До сих пор на этом участке улицы Гранита не было полноценной инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов, а на отдельных отрезках отсутствуют освещение и безопасные места для перехода проезжей части.
Данные Государственной полиции свидетельствуют, что на улице Гранита ежегодно регистрируются дорожно-транспортные происшествия, поэтому в проекте большое внимание уделено повышению безопасности движения, особенно для пешеходов и велосипедистов.
В рамках проекта "Строительство пешеходной и велосипедной инфраструктуры на улице Гранита на участке от границы Риги до улицы Крустпилс" создадут непрерывную пешеходную и велосипедную инфраструктуру на улице Гранита и на участке улицы Крустпилс до пункта мобильности "Шкиротава".
На участке от границы Риги до автобусной остановки "Улица Малею" построят раздельную пешеходную и велосипедную дорожку: ширина велодорожки составит 2,5 метра, а тротуара – 1,8 метра. Потоки пешеходов и велосипедистов будут разделены перепадом высоты, что повысит безопасность движения.
От автобусной остановки "Улица Малею" до перекрестка улиц Гранита и Крустпилс планируется построить общую пешеходную и велосипедную дорожку шириной три метра. Такое же решение предусмотрено на участке улицы Крустпилс до пункта мобильности "Шкиротава", что обеспечит соединение с его инфраструктурой.
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Важным улучшением станет и новое освещение на всем протяжении пешеходного и велосипедного маршрута.
В ходе реализации проекта обновят покрытие проезжей части улицы Гранита на участке от улицы Крустпилс до границы Риги.
Одновременно обустроят новые пешеходные переходы и места для перехода проезжей части, повысив безопасность движения и улучшив доступ пешеходов к остановкам общественного транспорта.
Значительные улучшения безопасности движения предусмотрены и на перекрестке улиц Гранита и Раджу. Здесь обустроят полосу для левого поворота с улицы Гранита на улицу Раджу и установят светофор, обеспечив более безопасное передвижение пешеходов и велосипедистов и упорядочив транспортные потоки.
В рамках проекта также реконструируют и благоустроят пять пар автобусных остановок, построив новые платформы и обеспечив удобное соединение с новой пешеходной и велосипедной инфраструктурой.