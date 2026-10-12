В Латгале охотники задержали восьмерых нелегальных мигрантов. ВИДЕО
Фото: Скриншот видео
Охотники заметили нарушителей границы и вызвали пограничников.
В Латвии

В Латгале охотники задержали восьмерых нелегальных мигрантов. ВИДЕО

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В Латгале местные охотники заметили группу нелегальных мигрантов и сообщили о ней пограничникам. Благодаря этой информации в Асунской волости обнаружили восемь человек без необходимых документов.

В субботу пограничники получили информацию от охотничьего объединения Константинова. Охотники сообщили, что в Асунской волости обнаружили восемь нарушителей границы.

Прибывшие на место пограничники установили, что у всех восьми человек нет действительных проездных документов, виз или разрешений на пребывание. Мигрантов доставили обратно к границе с Беларусью.

В Государственной пограничной охране отмечают, что уже долгое время поддерживают хорошее сотрудничество с местными жителями, в том числе с охотничьими коллективами. Правоохранители призывают и впредь сообщать о подозрительных людях и транспортных средствах в приграничных районах.

Как сообщалось ранее, в этом году число нелегальных мигрантов, попытки которых пересечь латвийско-белорусскую границу были остановлены, превысило показатель за весь прошлый год. За последние три дня пограничники пресекли 94 попытки незаконно пересечь границу Латвии и Беларуси со стороны Беларуси.

Правительство продлило до конца этого года усиленный режим охраны границы в приграничных районах с Беларусью. Решение принято из-за повышенного потока нелегальных мигрантов, который, по оценке властей, создается белорусской стороной. Усиленный контроль действует в Лудзе и волостях Лудзенского края, Даугавпилсе и Красловском крае, Аугшдаугавском крае, а также в Каунатской волости Резекненского края.

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ЛатгалеНовости регионовГосударственная пограничная охранаАктуально о миграции

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