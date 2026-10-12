В Латгале охотники задержали восьмерых нелегальных мигрантов. ВИДЕО
В Латгале местные охотники заметили группу нелегальных мигрантов и сообщили о ней пограничникам. Благодаря этой информации в Асунской волости обнаружили восемь человек без необходимых документов.
В субботу пограничники получили информацию от охотничьего объединения Константинова. Охотники сообщили, что в Асунской волости обнаружили восемь нарушителей границы.
Прибывшие на место пограничники установили, что у всех восьми человек нет действительных проездных документов, виз или разрешений на пребывание. Мигрантов доставили обратно к границе с Беларусью.
Krievu mednieki Latvijā noķēra nelegālos imigrantus. Visus viņus aizturēja. Veči malači — cepuri nost ! https://t.co/dxGQYHDvrr— Der.Friedrich (@DassFriedrich) October 10, 2026
В Государственной пограничной охране отмечают, что уже долгое время поддерживают хорошее сотрудничество с местными жителями, в том числе с охотничьими коллективами. Правоохранители призывают и впредь сообщать о подозрительных людях и транспортных средствах в приграничных районах.
Как сообщалось ранее, в этом году число нелегальных мигрантов, попытки которых пересечь латвийско-белорусскую границу были остановлены, превысило показатель за весь прошлый год. За последние три дня пограничники пресекли 94 попытки незаконно пересечь границу Латвии и Беларуси со стороны Беларуси.
Правительство продлило до конца этого года усиленный режим охраны границы в приграничных районах с Беларусью. Решение принято из-за повышенного потока нелегальных мигрантов, который, по оценке властей, создается белорусской стороной. Усиленный контроль действует в Лудзе и волостях Лудзенского края, Даугавпилсе и Красловском крае, Аугшдаугавском крае, а также в Каунатской волости Резекненского края.