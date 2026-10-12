В Латгале охотники задержали восьмерых нелегальных мигрантов. ВИДЕО

Как сообщалось ранее, в этом году число нелегальных мигрантов, попытки которых пересечь латвийско-белорусскую границу были остановлены, превысило показатель за весь прошлый год. За последние три дня пограничники пресекли 94 попытки незаконно пересечь границу Латвии и Беларуси со стороны Беларуси.