Литовские предприниматели собираются выходить на рынок Китая через Латвию
В ближайшие годы одна из крупнейших молокоперерабатывающих групп Литвы Vilvi Group рассчитывает вернуться на китайский рынок через Латвию, где недавно заработал новый сыродельный завод группы, сообщил акционер и руководитель Vilvi Group Гинтарас Бярташюс.
"Поскольку Латвия не ссорилась с Китаем, мы можем экспортировать туда определенные продукты, которые будем производить в Латвии. У нас есть такие планы. Мы окажемся в Китае с нашей латвийской продукцией в ближайшие годы", - сказал Бярташюс в подкасте делового портала Verslo zinios.
Глава группы подчеркнул, что в настоящее время торговые связи с Китаем разорваны. "Они полностью замерли", - сказал Бярташюс.
Он обратил внимание на разные позиции правительств Литвы в отношении связей с Китаем. "Одно правительство говорит "вперед" - это правительство Альгирдаса Буткявичюса (премьер-министр в 2012-2016 гг. - BNS). И сам премьер Буткявичюс вложил много энергии. Мы поверили, вышли на рынок Китая и у нас были весьма интересные продажи - от сыра моцарелла до углеводов", - отметил руководитель группы. "Китай был для нас интересным рынком, и мы много инвестировали в выставки, в клиентов", - добавил Бярташюс.
Он сообщил, что за последние полгода до разрыва торговых связей группа экспортировала в эту страну около 2 тыс. тонн различной продукции.
По его словам, доля экспорта в Китай не была большой, но в контексте развития группы этот рынок считался важным из-за огромного числа потребителей.
После того как в 2021 году правительство Литвы разрешило Тайваню открыть представительство в стране, с декабря 2021 года Китай без уведомления инстанций Евросоюза и Литвы начал жестко ограничивать или блокировать импорт и экспорт, а также связанные с Литвой грузы.
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В этом году Vilvi Group открыла в Бауске новый сыродельный завод стоимостью более 60 млн евро, объем производства которого должен составить 18 тыс. тонн сыра в год.