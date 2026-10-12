Литовские предприниматели собираются выходить на рынок Китая через Латвию

Он обратил внимание на разные позиции правительств Литвы в отношении связей с Китаем. "Одно правительство говорит "вперед" - это правительство Альгирдаса Буткявичюса (премьер-министр в 2012-2016 гг. - BNS). И сам премьер Буткявичюс вложил много энергии. Мы поверили, вышли на рынок Китая и у нас были весьма интересные продажи - от сыра моцарелла до углеводов", - отметил руководитель группы. "Китай был для нас интересным рынком, и мы много инвестировали в выставки, в клиентов", - добавил Бярташюс.