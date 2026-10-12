Министерство здравоохранения просит еще 10 млн евро на компенсируемые лекарства
Фото: Shutterstock
Компенсируемые лекарства подорожали на 10,6% за год.
В Латвии

Министерство здравоохранения просит еще 10 млн евро на компенсируемые лекарства

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

Министерство здравоохранения предлагает выделить из средств на непредвиденные случаи дополнительно 10 млн евро, чтобы частично покрыть дефицит расходов на компенсируемые лекарства в этом году и обеспечить непрерывность лечения.

Проект распоряжения передан на согласование до 14 октября, и его предстоит рассмотреть правительству. Финансирование планируется выделить Национальной службе здравоохранения.

Как заявили в Минздраве, доступное финансирование на оплату компенсируемых лекарств и медицинских устройств уже много лет не достигает необходимого объема.

В этом году по состоянию на 9 октября финансирование на эти цели, включая запланированные перераспределения, составляет 330,5 млн евро, а прогнозируемые расходы достигают 363,3 млн евро. Таким образом, нехватка составляет примерно 32,7 млн евро, и предложенные дополнительные средства покроют ее частично.

Расходы растут из-за увеличения числа получателей лекарств, что связано со старением общества. Растет и средняя стоимость компенсируемых медикаментов на один рецепт.

В июле этого года средняя цена выписанных по одному рецепту компенсируемых медикаментов достигла 43,59 евро. В июле прошлого года она составляла 39,42 евро, таким образом, за год средняя цена выросла на 10,6%.

Система компенсируемых лекарств обеспечивает пациентам возможность получать необходимое лечение в случае хронических, тяжелых и угрожающих жизни заболеваний. Недостаточное финансирование увеличивает доплаты пациентов, ограничивает доступность лечения и создает риск для его непрерывности, подчеркнули в Минздраве.

Темы

Министерство здравоохраненияМедицина в ЛатвииНациональная служба здравоохранения

Другие сейчас читают