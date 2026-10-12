Министерство здравоохранения просит еще 10 млн евро на компенсируемые лекарства
Министерство здравоохранения предлагает выделить из средств на непредвиденные случаи дополнительно 10 млн евро, чтобы частично покрыть дефицит расходов на компенсируемые лекарства в этом году и обеспечить непрерывность лечения.
Проект распоряжения передан на согласование до 14 октября, и его предстоит рассмотреть правительству. Финансирование планируется выделить Национальной службе здравоохранения.
Как заявили в Минздраве, доступное финансирование на оплату компенсируемых лекарств и медицинских устройств уже много лет не достигает необходимого объема.
В этом году по состоянию на 9 октября финансирование на эти цели, включая запланированные перераспределения, составляет 330,5 млн евро, а прогнозируемые расходы достигают 363,3 млн евро. Таким образом, нехватка составляет примерно 32,7 млн евро, и предложенные дополнительные средства покроют ее частично.
Расходы растут из-за увеличения числа получателей лекарств, что связано со старением общества. Растет и средняя стоимость компенсируемых медикаментов на один рецепт.
В июле этого года средняя цена выписанных по одному рецепту компенсируемых медикаментов достигла 43,59 евро. В июле прошлого года она составляла 39,42 евро, таким образом, за год средняя цена выросла на 10,6%.
Система компенсируемых лекарств обеспечивает пациентам возможность получать необходимое лечение в случае хронических, тяжелых и угрожающих жизни заболеваний. Недостаточное финансирование увеличивает доплаты пациентов, ограничивает доступность лечения и создает риск для его непрерывности, подчеркнули в Минздраве.