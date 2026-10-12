Министерство здравоохранения просит еще 10 млн евро на компенсируемые лекарства

В этом году по состоянию на 9 октября финансирование на эти цели, включая запланированные перераспределения, составляет 330,5 млн евро, а прогнозируемые расходы достигают 363,3 млн евро. Таким образом, нехватка составляет примерно 32,7 млн евро, и предложенные дополнительные средства покроют ее частично.