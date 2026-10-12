Россияне просят убежище в Латвии, не желая отправляться на военную службу

Статус беженца в 2022 году предоставили 16 гражданам России, в 2023 году - 24, в 2024 году - 25, в 2025 году - 19. За первые восемь месяцев 2026 года этот статус получили 13 россиян. Кроме того, в 2023 году шесть граждан России получили альтернативный статус, а в 2024 году - пять. В 2022 и 2025 годах, а также в период с начала 2026 года по август такой статус гражданам соседней страны не предоставляли.