Россияне просят убежище в Латвии, не желая отправляться на военную службу
Россияне, обращающиеся за убежищем в Латвии, среди причин указывают и опасения преследования из-за нежелания идти в армию. Однако сам по себе страх наказания за дезертирство или уклонение от службы еще не означает, что человек имеет право на международную защиту.
Граждане России, обращаясь за убежищем в Латвии, указывают в заявлениях в том числе на опасения преследования из-за военной службы. В 2022 году впервые попросили убежище в Латвии 120 граждан России, в 2023 году - 45, в 2024 году - 42, в 2025 году - 29. С начала 2026 года по 31 августа было подано 19 таких обращений.
Статус беженца в 2022 году предоставили 16 гражданам России, в 2023 году - 24, в 2024 году - 25, в 2025 году - 19. За первые восемь месяцев 2026 года этот статус получили 13 россиян. Кроме того, в 2023 году шесть граждан России получили альтернативный статус, а в 2024 году - пять. В 2022 и 2025 годах, а также в период с начала 2026 года по август такой статус гражданам соседней страны не предоставляли.
При этом отдельная статистика о том, сколько человек получили статус беженца или альтернативный статус именно из-за угрозы преследования в России по причине военной службы, не ведется. Тем не менее подобные обстоятельства действительно упоминаются в заявлениях на получение убежища.
В Управлении по делам гражданства и миграции (PMLP) подчеркивают, что одного лишь страха перед последствиями дезертирства или уклонения от военной службы недостаточно, чтобы автоматически признать опасения преследования обоснованными или установить риск причинения серьезного вреда. Каждое заявление рассматривается индивидуально. При принятии решения учитываются все обстоятельства конкретного дела, которые могут служить основанием для предоставления статуса беженца или альтернативной защиты, а также ситуация в стране происхождения заявителя.