Мягкие кубики и упаковка - бизнес из Валки завоевывает рынок
Самый известный за пределами Латвии продукт предприятия Pepi Rer, расположенного в Валке, - мягкие развивающие кубики Iglu, которые нашли покупателей уже в 40 странах. Однако начинала компания с совершенно другой продукции, которая и сегодня обеспечивает ей большую часть доходов, - с производства вспененного полиэтилена.
Валка - особенный город не только из-за своего географического положения на границе с Эстонией, но и с экономической точки зрения. Многие жители Латвии работают на эстонской стороне, где экономическая активность выше, поэтому стоит радоваться каждому предприятию, которое создает рабочие места на этой стороне границы. Крупнейшее из них - Pepi Rer, обеспечивающее работой 200 человек.
Развивающие кубики Iglu - самый известный продукт компании, однако в далеком прошлом, еще в 1990-х годах, Pepi Rer начинала с совершенно другого - производства вспененного полиэтилена и пузырчатой пленки. Это самые обычные товары, на которые мы зачастую даже не обращаем внимания. Кого, в самом деле, интересует пленка, в которую упакован товар? Гораздо важнее то, что находится внутри. Но если бы товары не были упакованы в пленку Pepi Rer, кто знает, добрались бы они до магазинов и покупателей целыми и невредимыми.
От экспериментов к бизнесу
История Pepi Rer началась еще в 1990-х годах, когда несколько предприимчивых мужчин купили подержанное оборудование для производства вспененного полиэтилена, решив попробовать себя в этом бизнесе. Когда стало ясно, что спрос на такую продукцию есть, компания постепенно начала развиваться, в основном полагаясь на собственные силы. Со временем она превратилась в крупнейшего производителя упаковки из вспененного полиэтилена в странах Балтии.
Развивающие игрушки Iglu стали своеобразным экспериментом. Первые экземпляры сначала шили в домашних условиях, но, когда стало понятно, что идея может выстрелить и найти свою нишу на рынке, для производства выделили отдельный цех. Постепенно предприятие освоило почти всю территорию бывшей валкской Lauktehnika. В цехах, где раньше ремонтировали тракторы, теперь производят упаковку.
Еще одна категория продукции с высокой добавленной стоимостью - изоляционные материалы для полов. Они отличаются хорошими вентиляционными свойствами и востребованы не только в Европе, но даже на Тайване.
Сейчас у Pepi Rer другие владельцы: несколько лет назад основатели компании продали свои акции группе Draugiem Group и фонду прямых инвестиций BaltCap. Изменилась и команда руководителей. Сегодня председатель правления предприятия - Юлия Масане-Осе, ранее работавшая в технологических компаниях. Свое первое впечатление от Валки она вспоминает так:
"Я приехала, посмотрела и увидела, что люди здесь очень открытые и позитивные. Уже с первой недели почувствовала, что меня приняли и что я здесь своя".
В бизнесе по производству упаковки из вспененного полиэтилена Pepi Rer занимает лидирующие позиции в странах Балтии и работает также на скандинавском рынке. Возможности выхода на более отдаленные рынки ограничены спецификой продукции: пенополиэтилен легкий, но рулоны пленки занимают много места, поэтому перевозить их на большие расстояния экономически невыгодно. К тому же в Польше работают несколько крупных предприятий аналогичного профиля, откуда доставлять рулоны пленки в Западную Европу выгоднее.
Если говорить о цифрах, то в прошлом году оборот Pepi Rer составил 16 млн евро, а в этом году компания рассчитывает достичь 17-18 млн евро.
Отголоски конфликта на Ближнем Востоке докатились до Валки
Казалось бы, какая связь между маленькой Валкой и Ближним Востоком? На самом деле довольно тесная. Для производства упаковки из вспененного полиэтилена используют специальные гранулы, которые, в свою очередь, получают из побочных продуктов переработки нефти. Часть поставщиков этого сырья находится на Ближнем Востоке. По мере обострения конфликта в мире возникли проблемы не только с поставками нефти, но и с поставками гранул.
"Весной было непонятно, удастся ли вообще получить сырье. Вскоре стало ясно, что цены вырастут, причем пик пришелся на май. Пришлось думать, как действовать, чтобы не потерять клиентов из-за слишком высоких цен. Почти каждый день нужно было рассчитывать, когда лучше покупать гранулы для производства, ведь цены постоянно менялись. Если купишь много, может оказаться, что вскоре цены снизятся и мы переплатили. Если купишь мало, то, возможно, скоро пожалеешь об этом, потому что цены вырастут еще сильнее.
Теперь, когда стоимость гранул снижается, клиенты иногда недоумевают, почему цены на нашу продукцию не падают сразу. Но проблема в том, что нам еще приходится работать с сырьем, которое мы купили по высоким ценам. Поэтому нужно думать, как удерживать цены на приемлемом уровне, чтобы не потерять клиентов, ведь конкуренция большая", - объясняет Юлия Масане-Осе.
Подарок для самых маленьких
Упаковка из вспененного полиэтилена - довольно специфический товар, который интересует только промышленных клиентов. С кубиками Iglu все иначе. Они предназначены непосредственно для конечных потребителей, причем для самых маленьких детей, которые только учатся ходить.
Это не просто игрушка, а еще и инструмент, помогающий заинтересовать ребенка физической активностью. Например, физиотерапевт при необходимости может разработать программу упражнений, которые можно выполнять дома с помощью мягких кубиков Iglu. Такие игрушки способствуют развитию малышей, поэтому неудивительно, что их полюбили и детские сады, и семьи с детьми - причем не только в Латвии, но и за ее пределами.
За год компания производит и продает около 50 000 комплектов кубиков Iglu.
"В сфере промышленной упаковки у нас более 20 лет опыта и уже сложился постоянный круг клиентов. Но в сегменте продукции Iglu нам еще предстоит доказать ценность своего бренда, ведь на рынке уже есть производители из Китая и Польши. Кроме того, здесь большое значение имеют реклама и интернет-торговля. Мы не пытаемся конкурировать с Китаем, а делаем ставку прежде всего на качество и нишу, связанную с развитием детей", - говорит Масане-Осе.
Качество продукции действительно на высоком уровне, поскольку кубики изготавливают вручную. На предприятии есть швейный цех, где шьют чехлы из искусственной экокожи для мягких кубиков. Интересно, что доверить такую работу роботам пока практически невозможно: приходится иметь дело с кубиками довольно сложной формы. Вручную выполняется и их размещение внутри чехлов. Это физически непростая работа, поскольку каждый кубик должен очень плотно входить в оболочку.
Где найти работников
Для Валки довольно необычно, что на латвийском предприятии работают и жители Эстонии. Обычно ситуация обратная: в расположенной по другую сторону границы Валге зарплаты выше.
Особенность Pepi Rer во многом объясняется тем, что раньше в Валге работало несколько швейных фабрик. Некоторые из них закрылись, и их бывшие сотрудницы нашли работу на латвийской стороне.
Однако это не решает проблему нехватки рабочих рук полностью. Профессиональные училища готовят все меньше новых швей, поэтому приходится искать другие способы привлечения работников. Один из вариантов - обучать новых швей непосредственно на предприятии.
Руководству компании также необходимо думать о том, как удержать нынешних сотрудников, учитывая, что по другую сторону границы их ждет довольно привлекательный рынок труда. Поэтому значительные средства вкладывают в обновление производственных помещений и вентиляционных систем, чтобы обеспечить надлежащие условия работы.
Предприятие находится на окраине города, поблизости нет ни одной столовой. Для удобства работников организовали доставку горячих обедов, часть стоимости которых субсидирует компания. Это еще один способ создать для сотрудников максимально комфортные условия.