Мягкие кубики и упаковка - бизнес из Валки завоевывает рынок

"Весной было непонятно, удастся ли вообще получить сырье. Вскоре стало ясно, что цены вырастут, причем пик пришелся на май. Пришлось думать, как действовать, чтобы не потерять клиентов из-за слишком высоких цен. Почти каждый день нужно было рассчитывать, когда лучше покупать гранулы для производства, ведь цены постоянно менялись. Если купишь много, может оказаться, что вскоре цены снизятся и мы переплатили. Если купишь мало, то, возможно, скоро пожалеешь об этом, потому что цены вырастут еще сильнее.