Автоводителей предупреждают: на Даугавпилсском шоссе в Икшкиле - замедленное движение
Как сообщает Latvijas Valsts ceļi, отправляясь в путь по Даугавпилсскому шоссе (A6), следует учитывать, что на ремонтируемом участке в Икшкиле возможно замедленное движение, поэтому водителям необходимо предусмотреть дополнительное время на дорогу.
На данном участке A6 действует ограничение скорости 50 км/ч, а у путепровода в Икшкиле установлен светофор на пешеходном переходе.
Следует учитывать, что на этом участке закрыта проезжая часть в направлении Риги, а движение перенаправлено на проезжую часть в направлении Огре. Поэтому съезд на улицу Сколас в Икшкиле и выезд с нее на шоссе - закрыты. Для маневров оборудованы два места для разворота: со стороны Огре – на перекрестке с улицей Кадикю, со стороны Риги – у автостоянок за Икшкиле.
На сети государственных дорог продолжается активный строительный сезон, работы ведутся на 58 участках. Информация обо всех актуальных ограничениях движения на государственных автодорогах доступна на сайте Latvijas Valsts ceļi.
Ограничения движения на главных автодорогах
- На Даугавпилсском шоссе (A6) от Калнишки до Любасте действуют ограничения скорости 50 и 70 км/ч. Время проезда участка – 20 минут.
- На Лиепайском шоссе (A9) от Лиелупе до перекрестка с автодорогой Елгава–Тукумс (P98) – до трех участков со светофорным регулированием, ограничения скорости 50 и 70 км/ч. Ориентировочное время проезда ремонтируемого участка – около 20 минут.
- На Видземском шоссе (A2) от Сигулды до Аугшлигатне – один участок со светофорным регулированием, ограничения скорости 50 и 70 км/ч. Время проезда участка – 35 минут.
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