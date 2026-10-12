Автоводителей предупреждают: на Даугавпилсском шоссе в Икшкиле - замедленное движение

Следует учитывать, что на этом участке закрыта проезжая часть в направлении Риги, а движение перенаправлено на проезжую часть в направлении Огре. Поэтому съезд на улицу Сколас в Икшкиле и выезд с нее на шоссе - закрыты. Для маневров оборудованы два места для разворота: со стороны Огре – на перекрестке с улицей Кадикю, со стороны Риги – у автостоянок за Икшкиле.