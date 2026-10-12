ЕС внес в черный список еще почти 1600 российских компаний и частных лиц

"Это крупнейшее расширение нашего санкционного списка с тех пор, как Россия начала [полномасштабную] войну [против Украины]. Европа вновь демонстрирует единую позицию. Более половины этих субъектов связаны с цепочкой производства баллистических ракет", - заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.