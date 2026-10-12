ЕС внес в черный список еще почти 1600 российских компаний и частных лиц
Фото: EPA/Scanpix
Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
В мире

ЕС внес в черный список еще почти 1600 российских компаний и частных лиц

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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В понедельник, 12 октября, Европейский союз добавил в свой санкционный список почти 1600 российских физических и юридических лиц, что стало крупнейшим дополнением к санкционному списку с момента полномасштабного вторжения России в Украину.

"Это крупнейшее расширение нашего санкционного списка с тех пор, как Россия начала [полномасштабную] войну [против Украины]. Европа вновь демонстрирует единую позицию. Более половины этих субъектов связаны с цепочкой производства баллистических ракет", - заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

"Мы делаем производство российского оружия, которое она использует для убийства украинцев, значительно более сложным, медленным и дорогим", - добавила Каллас.

После вступления данных санкций в силу в санкционном списке ЕС будет почти 3500 российских физических и юридических лиц.

Темы

ЕвропаРоссияКая КалласЕвропейский союзСанкции против России

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