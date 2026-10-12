Нам нужен профессионал: профсоюз МВД не хочет, чтобы Домбрава оставался министром
Кого Андрис Кулбергс поставит во главе Министерства внутренних дел? Крупнейший профсоюз отрасли просит выбирать по компетенции, а не по партийной выгоде, и открыто критикует нынешнего министра Домбраву за игнорирование интересов работников.
Латвийский профсоюз работников внутренних дел (ЛПРВД) хочет видеть на посту министра внутренних дел опытного и знающего отрасль профессионала, заявили в профсоюзе, который ранее уже публично критиковал нынешнего министра внутренних дел Яниса Домбраву (Национальное объединение). Хотя Домбрава как министр публично активно занимался такими вопросами, как иммиграционный контроль внутри страны и борьба с нелегальной миграцией, за время своего пребывания на посту главы министерства он не уделял внимания вопросам, актуальным для сотрудников служб, указали в профсоюзе.
Это подтверждается тем, что с момента вступления в должность министр не проявил интереса к встрече или налаживанию диалога с ЛПРВД, который является крупнейшим отраслевым профсоюзом.
Профсоюз не отрицает, что публично поднимаемые министром вопросы важны в контексте государственной и общественной безопасности. Однако тот факт, что открыто игнорируется мнение одного из важнейших компонентов этой безопасности, то есть работников, заставляет думать, что деятельность министра до сих пор была направлена на повышение узнаваемости представляемой им политической организации в предвыборный период, а не на улучшение общей ситуации в системе, не говоря уже о каком-либо развитии.
В связи с этим профсоюз призвал премьер-министра Андриса Кулбергса, который, вероятно, будет следующим главой правительства, выбирать кандидата на пост министра внутренних дел исходя не из политических преимуществ от сотрудничества с той или иной партией, а исходя из компетенции кандидата в конкретной отрасли.
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Профсоюз готов к конструктивному сотрудничеству с любым новым министром для решения проблем в социальной сфере и сфере труда, но считает, что в интересах государства и общества на этом посту должен быть компетентный профессионал.