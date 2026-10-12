Нам нужен профессионал: профсоюз МВД не хочет, чтобы Домбрава оставался министром

Профсоюз не отрицает, что публично поднимаемые министром вопросы важны в контексте государственной и общественной безопасности. Однако тот факт, что открыто игнорируется мнение одного из важнейших компонентов этой безопасности, то есть работников, заставляет думать, что деятельность министра до сих пор была направлена на повышение узнаваемости представляемой им политической организации в предвыборный период, а не на улучшение общей ситуации в системе, не говоря уже о каком-либо развитии.